Впустила дитину на землю: на Вінниччині оголосили підозру жінці, яка причетна до загибелі немовля

На Вінниччині слідчі оголосили підозру у вбивстві через необережність жінці, яка п’яною впустила 3-місячне немовля та не звернулась за медичною допомогою.

Дитина від отриманих травм померла, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

За словами правоохоронців, 17 квітня 2023 року мешканка Вінницької територіальної громади запропонувала сусідам догляд за їхнім 3-місячним немовлям.

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Як повідомила "УП. Життя" начальниця відділу комунікації Головного правління Національної поліції у Вінницькій області Заріна Маєвська, жінка не була батькам дитини ні родичкою, ні близькою подругою, ні нянею, а просто знайомою.

Жінка, яка причетна до смерті 3-місячного хлопчика. Фото: ГУНП у Вінницькій області

Вона додає, що сім’я, яка втратила дитину, на обліку в соцслужбах чи поліції не перебувала. Це перша їхня дитина.

"Батьки хлопчика на момент трагедії перебували в місті", – додає Заріна Маєвська.

Жінка забрала дитину до власного дому, каже начальниця відділу комунікації, та цілу ніч розпивала там спиртні напої з компанією друзів.

За словами Заріни Маєвської, наступного ранку вона з дитиною на руках вийшла на зупинку громадського транспорту. Не втримала немовля та впустила його на землю.

"Підозрювана вчасно не звернулася за медичною допомогою немовляті. Вона віддала його батькам та змовчала про цей випадок, намагаючись приховати злочин. Унаслідок отриманих травм хлопчик загинув", – наголошують в Офісі генпрокурора.

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Заріна Маєвська зазначає, що коли жінка випустила немовля з рук, то перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Це довела токсикологічна експертиза.

Хлопчик, за даними поліції, був загорнений в ковдру і просто вислизнув з рук доглядальниці. Вона його підняла і повернулася додому. Припускає, що жінка хотіла кудись з ним поїхати. Дитину повернула батькам, коли вже протверезіла.

До підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, повідомили в генпрокуратурі. Правоохоронці Вінниччини проводять досудове розслідування.

"Опікунці загиблого немовля загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років", – додає начальниця відділу комунікації.

За словами Заріни Маєвської, допитують всіх учасників трагедії. Дії батьків дитини також оцінять. Врахують всі обставини та фактори. До кінця тижня слідчі мають повідомити, яке покарання їм загрожує.

Нагадаємо, у Хмельницькому оголосили підозру лікарці, яка майже 3 роки тому не госпіталізувала дітей, у яких було отруєння чадним газом.

