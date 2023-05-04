Відкинуло вибуховою хвилею: кінологиня з Києва отримала поранення у Херсоні

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
3245
4 травня 2023

Олена Петролай – інспектор-кінолог кінологічного центру в поліції Київщини. Вона поїхала допомагати пораненим внаслідок російського обстрілу Херсона. 

Дівчина отримала поранення, коли рятувала інших, повідомили у Національній поліції.

Кінологиня опинилась у місті в один із днів, коли Херсон зазнав масштабної атаки росіян. Вона їхала у складі вибухотехнічної групи центром міста, неподалік гіпермаркету, куди влучила ракета

Тоді окупанти гатили з "Градів" та артилерії по цивільній інфраструктурі, де перебувало багато людей. 

 Фото: Нацполіція

Сержант поліції пригадує, що Олена разом із колегами одразу кинулась на допомогу постраждалим. Всередині лишалось багато поранених, але вхід до супермаркету був заблокований уламками металоконструкцій.

Кінологиня разом з колегами почала розбирати завали, згодом – надавала першу допомогу постраждалим та зупиняла кровотечі.

"Травми у людей були просто жахливі. Через важкість стану постраждалих їх не могли одразу вивести на вулицю, а за кілька хвилин військові РФ вдруге влучили у приміщення магазину із РСЗВ (реактивної системи залпового вогню)", – розповіли у Нацполіції.

За словами Олени, через сильну напругу вона навіть не відчула, що її поранило осколками. Вибуховою хвилею її відкинуло на землю, і лише потім вона побачила, що руки та ноги в крові. 

Жінку доставили у Миколаївську лікарню. 

Нині Олена проходить лікування, утім вже має план на "після одужання": хоче повернутися в Херсон разом зі службовою вівчаркою Паном – буде допомагати вибухотехнікам у розмінуванні. 

А ще – долучитись до звільнення Арабатської Стрілки Генічеського району – її малої Батьківщини.

До початку повномасштабного вторгнення кінологиня несла службу на блокпосту Чонгар. 

Нагадаємо, що внаслідок атаки росіян 3 травня на Херсонщині загинуло 23 людей, 46 – отримали поранення. 

Читайте також: Ні, собак не годують наркотиками. Як кінологи та чотирилапі працівники Нацполіції рятують світ


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED