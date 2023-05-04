Відкинуло вибуховою хвилею: кінологиня з Києва отримала поранення у Херсоні

Олена Петролай – інспектор-кінолог кінологічного центру в поліції Київщини. Вона поїхала допомагати пораненим внаслідок російського обстрілу Херсона.

Дівчина отримала поранення, коли рятувала інших, повідомили у Національній поліції.

Кінологиня опинилась у місті в один із днів, коли Херсон зазнав масштабної атаки росіян. Вона їхала у складі вибухотехнічної групи центром міста, неподалік гіпермаркету, куди влучила ракета.

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Тоді окупанти гатили з "Градів" та артилерії по цивільній інфраструктурі, де перебувало багато людей.

Фото: Нацполіція

Сержант поліції пригадує, що Олена разом із колегами одразу кинулась на допомогу постраждалим. Всередині лишалось багато поранених, але вхід до супермаркету був заблокований уламками металоконструкцій.

Кінологиня разом з колегами почала розбирати завали, згодом – надавала першу допомогу постраждалим та зупиняла кровотечі.

"Травми у людей були просто жахливі. Через важкість стану постраждалих їх не могли одразу вивести на вулицю, а за кілька хвилин військові РФ вдруге влучили у приміщення магазину із РСЗВ (реактивної системи залпового вогню)", – розповіли у Нацполіції.

За словами Олени, через сильну напругу вона навіть не відчула, що її поранило осколками. Вибуховою хвилею її відкинуло на землю, і лише потім вона побачила, що руки та ноги в крові.

Жінку доставили у Миколаївську лікарню.

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Нині Олена проходить лікування, утім вже має план на "після одужання": хоче повернутися в Херсон разом зі службовою вівчаркою Паном – буде допомагати вибухотехнікам у розмінуванні.

А ще – долучитись до звільнення Арабатської Стрілки Генічеського району – її малої Батьківщини.

До початку повномасштабного вторгнення кінологиня несла службу на блокпосту Чонгар.

Нагадаємо, що внаслідок атаки росіян 3 травня на Херсонщині загинуло 23 людей, 46 – отримали поранення.