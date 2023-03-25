Ні, собак не годують наркотиками. Як кінологи та чотирилапі працівники Нацполіції рятують світ

Віталій Литвин – кінолог Національної поліції.

"З собаками емоційно краще працювати, ніж з людьми. Собаки щирі", – розповідає він.

Віталій дуже любить свою роботу і 4-річну вихованку – бельгійську вівчарку малінуа на ім‘я Кейт.

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Кейт дає зрозуміти, що хоче гратися, кладе лапи на плечі Віталію, а потім за командою кінолога сідає поруч.

У київському кінологічному центрі Національної поліції – кілька десятків таких собак.

Бельгійська вівчарка малінуа на ім‘я Кейт, яку виховує Віталій

Вони навчаються, граються і їздять на службу разом з кінологами, а помітивши "чужинця" біля своїх вольєрів – гучно гавкають, підстрибують, випростовуються у повний зріст і обертаються навколо себе.

Це – серйозні собаки, які не дадуть вам лапу і не носитимуть смішний костюмчик. Вони шукають сліди злочинців, наркотики, вибухівку, трупи та рештки тіл, а також – рятують людей, які загубились.

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Колаж: Андрій Калістратенко/УП

"Українська правда. Життя" завітала до кінологічного центру, щоб дізнатися, як війна вплинула на роботу кінологів та їхніх чотирилапих вихованців.

Які собаки працюють у Нацполіції, чого вони вчаться, і як працюють під час війни – розповіла очільниця кінологів Нацполіції Світлана Коломієць і заступник начальника кінологічного центру у Києві Віталій Литвин.

"Без любові до собак не буде результату. У нас всі фанати"

Здебільшого кінологи – ідейні собачники, каже начальниця кінологічного відділу Нацполіції Світлана Коломієць.

"Без любові до собак не буде результату. У нас всі фанати", – розповідає вона.

"З собаками емоційно краще працювати, ніж з людьми. Собаки щирі", каже Віталій Литвин

"Тварина завжди рада тебе бачити і працювати, незалежно від обставин і твого настрою.

Якщо приходиш втомлений, вона просто відчує це і покладе голову. Якщо настрій хороший, то може подуркувати, побавитись, як дитина", – додає заступник начальника кінологічного центру в Києві Віталій Литвин.

Одна з молодих кінологів у Нацполіції, 25-річна Ліда, виховує двох німецьких вівчарок.

"Я люблю проводити час з собаками – це як мої діти", – ділиться дівчина.

Ліда виховує німецьких вівчарок Тора і Локі

Її 3-річний пес Тор шукає наркотики, а 5-річний Локі – вибухівку.

"Тор активний, але в роботі дуже спокійний. Я його взяла в три місяці і більше в нього хазяїна не було. У нього сильний характер – до кобелів він трошки агресивний, але дуже любить людей, і я його люблю.

З Локі ми з першого дня, як я прийшла в поліцію – скільки я служу, стільки й він зі мною. Думаю, він зі мною і на пенсію піде", – ділиться Ліда.

Ці двоє собак – дуже різні. Тор більш спокійний у пошуку, а Локі – активніший.

"Вони не звикли цілуватися і не люблять, коли їх сильно жмакають", каже дівчина

"Вони не звикли цілуватися і не люблять, коли їх сильно жмакають. Найкраща винагорода – це прогулянка і м‘ячик для апорту", – каже Ліда.

Кінологів дуже тішать результати роботи, прогрес у розвитку собаки і, звісно, врятовані життя, адже і в мирний час, і під час війни поліцейські собаки розшукують зниклих людей, дітей чи пенсіонерів, які заблукали.

"Найбільше задоволення для кінолога – знайти людину живою. І собака з тобою радіє", – додає Світлана.

У Нацполіції живуть і юні песики: їх починають навчати слухняності уже з 2 місяців

Зараз у Національній поліції працює 825 чотирилапих.

Більшість собак, які працюють у поліціянтів – німецькі вівчарки. Усі вони відрізняються за кольором, пухнастістю і характером.

"В основному у нас німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадори. Є різеншнауцер Піксі і ротвейлер – його звати Міяко і він спеціалізується на пошуку вибухових речовин. Ще є один спаніель – з пошуку наркотичних речовин.

Собака Айда – з пошуку вибухових речовин і зброї, собака Вайс – людських залишків", – каже Віталій.

Заступник начальника кінологічного центру у Києві Віталій Литвин

На жаль, під час війни деякі собаки втратили свої робочі якості внаслідок обстрілів, а деякі – опинились в окупації.

Наприклад, в Ірпені кінологічний центр опинився у сірій зоні під постійними обстрілами. Там залишався один кінолог, який годував тварин і зміг загасити пожежу після влучання "Граду".

"Частина собак, які пережили ці обстріли, бояться гучних звуків, не можуть виконувати свої функції.

Ми намагаємося їх реабілітувати, нікуди не викидаємо, за можливості переводимо на інші напрямки, на охорону території", – каже Світлана.

Багатьох собак вдалося вивезти з Донецької, Запорізької та Херсонської областей, але деякі залишились в окупації.

У Херсоні тварин роздали цивільним, щоб вберегти від окупантів.

Зараз кінологи Нацполіції уже працюють в деокупованому місті – команда ініціативи Save Pets of Ukraine допомогла кормами, переносками та амуніцією для службових собак. Також вони забезпечили підрозділи у Хмельницькому та Чернігові.

Врятована з Маріуполя Айра отримала нагороду "Чотирилапі захисники"

З Маріуполя минулого року вдалося вивезти лише частину собак. Серед врятованих чотирилапих – лабрадор Айра, яку Кінологічна спілка України нагородила за віддану службу у номінації "Чотирилапі захисники".

Окупанти хотіли забрати собаку на блокпості та погрожували випустити в поле, але волонтерка з Маріуполя вмовила пропустити її.

"У Маріуполі кінологи залишались 20 днів. Вони ще шукали вибухівку, тому що дуже багато людей евакуйовувалися, втрачали сумки, і було багато викликів на обшук валіз.

На кінологічному центрі Маріуполя було джерело води – поліцейські допомагали набирати людям воду, щоб вижити", – розповідає Світлана Коломієць.

Кожен собака має свою особову справу, як і поліцейський

Коли правоохоронцям надійшла команда евакуюватися, вони виїжджали у цивільному одязі по одному, щоб проїхати через блокпости окупантів.

"На російських блокпостах шукали саме поліцейських. Було дуже небезпечно виходити з собаками, тому що вони б зрозуміли, що у нас навчені собаки", – каже Світлана.

Згодом росіяни забрали маріупольських собак на інші окуповані території.

"Відео з нашими собаками зараз є в інтернеті. Ми знаємо, що вони живі. Ми віримо, що врятуємо їх", – каже Світлана.

Кар’єра пухнастих правоохоронців: які собаки працюють у поліції

"В Україні є собаки Державної прикордонної служби, фіскальної служби – вони працюють на кордонах. Є штурмові собаки СБУ, які затримують злочинців. У КОРД є собаки зі схожими функціями – "антитерор".

У Національній поліції собаки здебільшого шукають наркотичні засоби, вибухові речовини та зброю, трупи, злочинців по запаховому сліду", – пояснює Світлана.

Собаки Нацполіції шукають наркотичні засоби, вибухові речовини та зброю, трупи, злочинців по запаху

В середньому у кожного кінолога по дві собаки: одна з розшуку людей, а друга – спеціальна (з пошуку наркотиків або вибухівки).

Кожен собака має свою особову справу, як і поліцейський, де є фотокартка, чіп або тавро, щоб її можна було ідентифікувати.

У цій справі зберігаються всі дані про собаку, які навчання він пройшов, які дипломи та нагороди здобув.

Більшість собак – це вівчарки. Є лабрадори, різеншнауцер Піксі, ротвейлер Міяко, спаніель

"Собаки, які шукають вибухівку, зброю і наркотики – соціалізовані, бо ми працюємо у великому скупченні людей. Вона не має нікого вкусити", – каже Світлана.

Натомість собаки "антитерор" у КОРДу спеціалізуються на затриманні небезпечних озброєних злочинців, тому мають атакувати.

"Собаку-антитерор застосовують, коли чиниться збройний опір або собака допоможе прикрити бійців.

Навіть першу кулю в себе прийняти, але дати ці секунди, щоб спецпризначенці могли затримати або знешкодити злочинця.

Такого собаку застосовували пару років тому, коли терорист хотів підірвати міст Метро", – каже Віталій.

Основа підготовки собак – це гра

Існує кілька шляхів, як собака потрапляє у поліцію. Дуже часто громадяни, які хочуть стати кінологами і проходять відбір, мають власних собак.

Якщо собака підходить по всіх параметрах, Нацполіція може укласти договір з кінологом і використовувати собаку у службі. Таку тварину годує, лікує та забезпечує держава.

Інший варіант потрапляння на службу – кінологічні розплідники, де вирощують цуценят і передають до підрозділів Нацполіції по всій Україні.

Один з таких був в Ірпені, але через руйнування тимчасово припинив роботу.

Собака шукає свою іграшку, а потім їй поступово підкладають все складніші запахи

"Область каже мені: "Нам треба 3 малінуа, 2 лабрадори або 3 вівчарки". Ми узагальнюємо і передаємо інформацію у племінні розплідники. Вони розуміють, кого їм треба пов’язати, щоб народилися цуценята.

Ми не в‘яжемо собак просто для того, щоб їх було багато. Все залежить від потреб, але теж важко прорахувати до кінця, бо може народитися один цуцик, а може дев’ять", – каже Світлана.

Також у Нацполіцію потрапляють покинуті собаки.

У жодному разі тварин не годувають вибухівкою чи наркотиками

Навчання поліцейських собак починаються уже з 2 місяців – спершу песика вчать слухатись і шукати іграшку. Кінологи застосовують ігровий метод та винагороду.

"Наша підготовка – це ігровий метод. Ми підбираємо спеціальних собак, які дуже люблять гратися. Собака шукає свою улюблену іграшку. Ми ховаємо, а він знаходить, і потім граємося.

Хтось із собак більше любить гратися, а хтось – поїсти. Таку собаку заохочують смаколиком", – каже Світлана.

На перших заняттях цуценята шукають свою іграшку, а потім їм потихеньку підкладають речовину, яку потрібно буде шукати. Починають з більш різких запахів, потім підкладають більшу вагу.

Потім кінологи додають ускладнення: каву, парфуми, ваніль, адже собака має відрізнити конкретний запах, а не просто реагувати на будь-який різкий аромат.

Найкраща винагорода, наприклад, для Тора – це прогулянка і м‘ячик для апорту

Собак вчать розпізнавати запахи вибухових і наркотичних речовин і на замінниках, і на оригіналах. Зразки потрібно постійно оновлювати, адже вибухівка виробництва України, Росії чи США по-різному пахне.

"Так само наркотичні речовини: якщо раніше це була макова соломка і марихуана, то зараз дуже багато хімії: альфа-ПВП, солі, гриби, метадон. Ми вдосконалюємося під час навчання і вчимо собак шукати вже це", – каже Світлана.

Утім, кінологи наголошують – собакам не шкодять і не згодовують наркотики чи вибухівку.

"Це досить поширена хибна думка, що собак годують наркотиками. Це неправда. Може під час Другої світової війни, щоб швидко підготувати собак-пошуковців, їх чимось годували чи кололи, але ми розуміємо, що собака дуже швидко загине", – каже Світлана.

З дитинства собака вчиться у кінологічному підрозділі, а з 9 місяців – у Житомирській академії поліції

У кожному обласному центрі є кінологічний центр Нацполіції.

Найбільші – у Дніпропетровській області, Києві та Ірпені, але є ще підрозділи у маленьких містечках, щоб собака міг якнайшвидше прибути на місце злочину.

"Для собаки дуже важливо відпрацювати по гарячих слідах, тому ще це запорука розкриття злочину.

У нас розгалужена система, але є основні бази, куди кінологи приїжджають раз на пів року-рік і проходять додаткові тренування у центральному розпліднику", – пояснює Світлана.

Також в Україні є "кінологічна школа" – Житомирська академія поліції, яка навчає собак віком від 9 місяців.

До цього віку собака проходить навчання у кінологічному підрозділі, а вже потім може їхати у школу.

"Це достатній вік для того, щоб собака психологічно і фізично виріс для навчання. Як і в людей, "садочок і школа" у нас на всіх кінологічних центрах, а вже "інститут" у школі поліції", – каже Світлана.

Начальниця відділу кінологічної дільності Нацполіції Світлана Коломієць

Також щороку на базі кінологічного центру Національної поліції проводяться Всеукраїнські змагання з багатоборства кінологів.

У конкурс входять декілька дисциплін, з яких собаки набирають бали: чотирилапі за певний час мають подолати смугу перешкод, продемонструвати слухняність – виконувати команди на відстані, команди голосом і без голосу.

У розшукових собак до "програми" входить пошук сліду: кінологи прокладають слід, на якому собака шукає предмети.

Також собака має знайти річ по запаху (це називається вибірка речі) і власника предмету, який їй дають понюхати, серед групи людей (вибірка людини).

Зі схожими завданням поліцейські собаки стикаються щоденно у реальному житті.

"У мене в практиці був такий випадок: грабіжник біг і загубив шапку. Неподалік була база, де жили будівельники, і завдяки цій шапці собака позначив людину, яка, ймовірно, скоїла злочин", – каже Світлана.

Ще одна з дисциплін – пошук стріляних гільз. Часто вони є речовими доказами у кримінальних провадженнях, але їх дуже важко знайти у траві – собаки мають вміти це робити.

Зрештою, найбільш "яскраве" випробування – затримання умовного порушника. Собака має захищати кінолога, атакувати "зловмисника", який тікає, зупинити і конвоювати його.

Собака працює 8 років, а після виходу на пенсію зазвичай залишається жити з кінологом

Офіційно собака працює до 8 років. Але раз на пів року поліціянти проводять тестування вихованців.

"Хтось може і в 10 років працювати, а деяким у 8 фізично важко. Це дуже сильне навантаження, собака має бути витривалим.

Якщо слідова робота – це 5-10 кілометрів треба йти за злочинцем…Тому ми дивимось на всі його якості і ухвалюємо рішення", – пояснює кінологиня.

Коли собака документально виходить на пенсію, його майже завжди забирає додому кінолог. Після 8-10 років роботи це вже справжній член сім‘ї.

"Коли приїжджав Байден, працювали наші кінологи"

Собаки Нацполіції перевіряли автівки на предмет вибухівки, толи в Україну приїжджав Байден

Кінологічні собаки активно задіюються при обшуках – якщо є оперативна інформація, що людина займається збутом наркотиків.

"Було таке, що ми приїхали на обшук ніби в майстерню, де людина щось ліпить. Собака сіла біля фігури, гіпс розбили, а там зіп-пакети з наркотиками", – пригадує Віталій.

Також собаки обшукують будівлі, транспорт, багаж.

"Ми працюємо там, де вибухотехнік не може побачити або виявити бухівку приборами. Наприклад, транспортний засіб не можна просто так відкрити.

Коли приїжджав Байден, працювали наші кінологи. Ми ж не могли обшукати всі машини, які стояли на парковці поруч. А якщо собака відчує щось підозріле, то сідає поруч, і вже будуть працювати піротехніки", – каже Світлана.

Одного разу поліціянти проводили обшук у підозрюваних і нічого не знайшли, але в останній момент увагу собаки привернула машина на парковці без номерних знаків – виявилося, що у мікроавтобусі повно зброї.

Від початку війни собаки, зокрема Кейт, втішали та розважали дітей на вокзалі

Столичні поліцейські собаки знаходили зброю в автівках, у туалеті, за плиткою, а ніж, який використовував убивця, у зливній ямі. Також знаряддя злочину часто ховають у пічках, камінах, диванах та паркеті.

"Злочинці закопують трупи – це дуже важкий напрямок, бо треба враховувати, які ґрунти.

Якщо це пісок – вихід запаху для собаки буде більш легкий, якщо глина – собаці важче працювати. Температурний режим важливий, є різниця, якщо тіло було втоплене, згоріло або було закопане. Ми враховуємо всі ці фактори під час підготовки", – каже кінологиня.

Якось собака у лісі вирив шматок шкіри, на якому було татуювання, а потім мішок з людською головою.

Тварини все частіше шукають вибухівку у забутих сумках і валізах під час війни

З початком вторгнення кінологи почали працювати як звичайні поліцейські, брати участь в евакуації громадян.

"У нас зменшилась кількість звичайних злочинів. Більше ніж на 40% впало застосування собак по крадіжках і вбивствах.

Але більш ніж на 400% зросло задіяння на блокпостах, в оперативних заходах. Собак більше залучають до пошуку вибухівки і трупів", – каже Світлана Коломієць.

Зазвичай поліція шукає тіла у лісах, але тепер додалася ще одна функція – пошук загиблих і решток тіл під завалами. Наприклад, чотирьох загиблих відшукали після обстрілу росіянами міста Апостолове.

"Я розумію, що це може звучати жахливо, але комусь треба це робити, щоб люди могли поховати своїх загиблих", – каже Світлана.

У деяких випадках під завалами собакам вдається знайти і живих: наприклад, після обстрілу багатоповерхівки у Дніпрі.

"Ми намагалися зробити все можливе, і двох людей наші собаки знайшли. Потім вже приїхали ДСНС, а наші кінологи, як і всі інші люди та поліціянти, допомагали розбирати завали", – розповідає Світлана.

Для роботи з дітьми беруть контактних собак, які в жодному разі не вкусять – лабрадорів, цуценят

Від початку вторгнення кінологічні собаки розважали і заспокоювали дітей на Центральному залізничному вокзалі, а зараз у кінологів працюють "собаки підтримки", які можуть спілкуватися з дітьми чи військовими під час реабілітації.

Кінологи кажуть: чотирилапі відволікають малечу від жаху війни.

"У нас у Кропивницькому є підшефний заклад для дітей з аутизмом. Діти граються з собаками і викладачі кажуть, шо це дуже допомагає, діти йдуть на контакт.

Ми відбираємо контактних собак, які в жодному разі не вкусять – лабрадорів, цуценят. Але ми рідко привозимо цуциків, бо діти можуть їх замучити", – каже Світлана.

Також кінологи часто рятують залишених собак або тварин, які опинились під обстрілами

Також кінологи займаються просвітницькою роботою: спільно з ювенальними поліцейськими проводять для дітей лекції про небезпеку вибухівки.

"Ми інформували дітей про вибухові речовини. Залучались до лекцій Департаменту протидії наркозлочинності, розповідали про шкоду наркотиків і показували, як собаки можуть їх виявляти.

Дітям цікаві собачки і є вже якийсь стимул це слухати, щоб потім погладити, погуляти з ними", – каже Віталій.

Зрештою, кінологи рятують тварин від загибелі або "горе-власників". Колись Нацполіція рятувала Барсика з Хмельницького, якого "господар" протягнув за машиною. Пес сильно травмувався, обдер лапи, але його вилікували і прихистили.

А на початку вторгнення столичні поліціянти врятували двох курцхаарів, чиї господарі загинули.

У одного собаки був перебитий хвіст, але йому надали першу допомогу в кінологічному центрі та знайшли ветеринара. Потім тварин прихистила хазяйка ветклініки, пригадує Віталій.

Дуже багато покинутих тварин було у Київській та Чернігівській області: господарі залишали їх прив’язаними або закритими, тікаючи від окупації.

"Зоопатрулі їздили відкривати ці будинки і зверталися до нас, щоб допомогли врятувати собак. Вони були змучені, голодні, бігали зграями і кидались на людей, налякані вибухами", – пригадує Світлана.

"Люди масово починають купувати "модні" породи собак, і вони опиняються на вулиці"

У мирний час люди також підкидали кінологам цуценят або телефонували з повідомленнями про залишених тварин.

Також люди відмовлялися від собак, які здавалися їм надто агресивними чи активними. Вони не займалися вихованням тварини або взагалі неправильно підібрали породу для дому, каже Світлана.

Коли якась порода собаки стає дуже популярною, люди частіше купують цього пса, але потім викидають на вулицю

Наприклад, нині дуже популярна порода джек-рассел-тер’єр завдяки зірковому псу Патрону з ДСНС. Однак кінологи закликають не брати домашніх улюбленців просто тому, що вони "модні".

"На жаль, коли виходять якісь фільми чи якась собака стає дуже популярна – "Мухтар", коллі з фільму "Лессі", сенбернар "Бетховен", потім далматинці з мультика – ми можемо відслідкувати, що люди масово починають купувати "модні" породи собак.

Власники собак зовсім не замислюються, що це за порода і для чого її вивели. І потім вони опиняються на вулицях чи у притулках.

Ми знаходимо задушених цуценят у смітниках, прив‘язаних під парканами собак, у квартирах бабусь по 50 собак в антисанітарії", – каже Світлана.

Наприклад, джек-рассел – це порода, виведена для полювання. Це активний собака, який любить компанію та не переносить самотність, а ще дуже багато копає.

Поліціянти радять підбирати таку породу, якщо власники можуть дати тварині багато часу і фізичної активності.

Обирайте породу собаки відповідально! "Ми відповідаємо за тих, кого приручили", каже Світлана"

"Люди мають розуміти, для чого їм собака. Якщо вони ведуть малорухливий спосіб життя, люблять спати до 12, то треба собаку підбирати таку саму. Мопси – прекрасний варіант, будуть спати разом з вами.

Якщо собака для дітей, краще взяти якусь болонку, декоративну собаку, а не малінуа, сенбернара чи ротвейлера у квартиру", – каже Світлана.

Малінуа – специфічна порода собак, каже кінологиня. Вони дуже активні і з ними потрібно займатися все життя. Те саме стосується й інших порід.

"Люди думають, що собака всьому навчиться, але це не так. З собакою треба ходити на заняття, в суботу або в неділю, у дощ чи сніг.

Ми відповідаємо за тих, кого приручили", – наголошує Світлана.

Олена Барсукова, "Українська правда. Життя"