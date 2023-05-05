Омбудсмен підтвердив кілька десятків фактів вилучення дітей з родин українських біженців у Європі

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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5 травня 2023

Офіс українського Омбудсмена наразі зафіксував кілька десятків фактів вилучення українських дітей із сімей біженців у європейських країнах.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції 5 травня 2023 року, повідомляє "Укрінформ".

За словами Лубінця, частою причиною вилучення дітей з сімей за кордоном є те, що у країнах ЄС не визнають опікунів, які мають офіційний статус в Україні.

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"Випадки, на наш погляд, порушення прав громадян України є. І я в першу чергу звертаюся до своїх партнерів-омбудсманів цих країн. Ми навіть окремо пропрацювали з однією країною юридичний документ, який дозволяє втручатися у цю ситуацію нашим спільним групам", сказав омбудсмен.

 Дмитро Лубінець на пресконференції. Фото з особистої сторінки

Утім, у деяких країнах розуміють, у якій ситуації опинилися українці, та не порушують це питання або просто допомагають біженцям вижити.

Дмитро Лубінець наголошує, що в Офісі Уповноваженого добилися того, що за кордоном  перестали фізично забирати дітей з українських родин.

Деяким родинам, де дітей вилучили, Офіс Омбудсмена наразі допомагає їх повернути та разом приїхати назад в Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як за кордоном розлучають дітей з ріднею та що робити українцям у таких ситуаціях.

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