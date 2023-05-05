На Львівщині не можуть демонтувати радянський пам’ятник через лелече гніздо

Яна Осадча журналістка УП.Життя
15202
5 травня 2023

На Львівщині лелеки звили гніздо на пам’ятнику радянських часів, через це демонтаж споруди відклали до осені.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на секретарку робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній адміністрації Анну Герич.

"Десь у червні будуть лелеченята. Треба чекати осені, коли птахи полетять у вирій. Тоді гніздо можна помістити на автомобільне колесо і перенести на дерево. Зараз гніздо прикріплене до тієї фігури, оббивати її не можна", – пояснила Анна Герич.

Бетонна фігура Матері-Батьківщини з двома гусками знаходиться у селі Брюховичі Перемишлянської громади. Поруч на основі пам’ятника є напис "Ніхто не забутий і ніщо не забуте" та прізвища загиблих у Другій світовій війні.

 На Львівщині лелеки звили гніздо на пам’ятнику радянських часів. Фото: Анна Герич

Взагалі у Перемишлянській громаді на Львівщині наявні 9 радянських пам’ятників. 4 травня 2023-го демонтували один з них у селі Костенів. На ньому був напис "громадянам, які загинули від рук українських буржуазних націоналістів". На його місці мешканці планують встановити хрест у пам’ять про загиблих українських Героїв. Поруч вже облаштоване місце вшанування Героїв Небесної Сотні та односельця, який загинув під час російсько-української війни.

 Бетонна фігура Матері-Батьківщини з двома гусками знаходиться у селі Брюховичі. Фото: Анна Герич

Загалом на Львівщині робоча група з питань декомунізації нарахувала ще 160 пам’ятників-символів радянського режиму. Їх планують демонтувати до кінця 2023 року.

Читайте також: В Маріуполі окупанти демонтували пам‘ятник всесвітньовідомому художнику Архипу Куїнджі


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED