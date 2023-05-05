Зі станції "Академік Вернадський" повернулась додому 27-ма експедиція

27-ма українська антарктична експедиція повернулася додому.
5 травня полярники прибули до Києва. Їхній шлях з Антарктиди тривав майже місяць, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
"На нашому науково-дослідному судні "Ноосфера" команда вирушила зі станції "Академік Вернадський" до Південно-Африканської Республіки 7 квітня. У порт Кейптауна судно прибуло 29 квітня, і вже звідти літаками та наземним транспортом 27-ма УАЕ дісталася Києва", – зазначили науковці.
Вони наголошують, що це була перша експедиція, яку відправили на станцію під час повномасштабної війни. Щоб замінити колег з попереднього заїзду, вченим довелося вирушати буквально за тиждень після початку вторгнення РФ.
|Тепла зустріч полярників. Фото: Національний антарктичний науковий центр
Впродовж року УАЕ проводила дослідження та спостереження за трьома напрямами :
- геофізика;
- біологія;
- метеорологія;
- забезпечувала функціонування станції.
Як зазначили полярники, деяким людям дивом вдалося виїхати з територій активних бойових дій: Харкова, Київщини та інших регіонів.
|Зустріч полярників у Києві. Фото: Національний антарктичний науковий центр
"Команда зібралася, дісталася Антарктики і рік відпрацювала на відмінно. Всі завдання виконані експедицією в повному обсязі на високому рівні. І сьогодні ми вітаємо їх вдома", – наголосив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
В Україну разом із зимівниками, також повернулися учасники сезонної експедиції. Вони в Антарктиді впродовж літа. Це технічні фахівці, що виконали невідкладні роботи з модернізації станції.
|27-ма українська антарктична експедиція. Фото: Національний антарктичний науковий центр
"Раніше ми завжди зустрічали наші експедиції дуже урочисто – за участі високих гостей та медіа. В умовах великої війни, на жаль, полярники повертаються не публічно, в розтрощений російською ракетою і до кінця поки не відновлений офіс НАНЦ", – зазначив керівник НАНЦ.
Він додає, науковці переконані, що зовсім скоро знову настане час, коли всі разом зустрічатимуть експедиторів в аеропорту у "Борисполі", а судно "Ноосферу" – в порту Одеси.
|Зустріч полярників вдома. Фото: Національний антарктичний науковий центр
"Дякуємо нашим захисникам, серед яких нині й 15 полярників, за те, що вони цей час наближають", – додав Євген Дикий.
На станції "Академік Вернадський" почала вже роботу 28-ма УАЕ, Свою антарктичну місію вона виконуватиме найближчий рік.
Нагадаємо, оголошення повномасштабної війни застало полярників 26-ї УАЕ та їхніх колег з 27-ї на станції "Академік Вернадський" за 16 тис. км від дому, в оточенні крижаних пейзажів і шквальних вітрів. Вони поділилися, як пережили ці моменти та хвилювалися за рідних.
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