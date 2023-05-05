5 травня відбудеться затемнення Місяця: де можна подивитися

5 травня 2023 року мешканці Землі зможуть побачити місячне затемнення, яке також має назву "квітковий місяць".

Про це повідомляє Space.

Затемнення можна буде побачити лише зі східної півкулі. Місячне затемнення можуть спостерігати жителі більшої частини Європи, Австралії, Африки та Азії.

Також спостерігати за явищем можна онлайн за допомогою віртуального телескопа о 18:45 за київським часом. Свого піка затемнення досягне о 20:22.

Затемнення відбудеться, коли Сонце, Земля та Місяць будуть розташовані на прямій лінії. Земля перебуватиме в середині і відкидатиме тінь на поверхню Місяця, закриваючи сонячне світло.

Явище почнеться, коли Місяць увійде в зовнішній край земної тіні.

Часткове місячне затемнення 19 листопада 2021 року. Автор: Yaorusheng/Getty Images

Це – особливий тип місячного затемнення, відомий як напівтінь. Спостерігачі за небом зможуть побачити, як Місяць темніє, але не зникає повністю.

Пік затемнення відбудеться приблизно через дві години, коли тінь Землі знову залишить Місяць.