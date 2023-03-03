У NASA показали зелене полярне сяйво з космосу. ФОТО

Астронавт NASA сфотографував полярне сяйво з космосу й зафіксував наслідки сонячного шторму, який пронісся над нашою планетою.
Про це пише Live Science.
На Землі полярне сяйво – це оптичне явище у верхніх шарах атмосфери. Але з космосу видно, наскільки масштабним є це світлове шоу.
Астронавт Джош Кассада зробив знімок з Міжнародної космічної станції, яка обертається на орбіті приблизно в 400 км від Землі.
|Фото: Джош Кассада/Twitter
"Абсолютно нереально", – підписав своє фото астронавт.
На світлині видно, що зелене світлове сяйво широко простягається навколо полюсів планети.
Світлина зроблена 28 лютого.
Полярні сяйва виникають, коли заряджені частинки від сонця зіштовхуються з молекулами газів в атмосфері Землі.
Нагадаємо, у NASA показали медузоподібну галактику в сузір'ї Кита.
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