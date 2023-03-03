У NASA показали зелене полярне сяйво з космосу. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
11216
3 березня 2023

Астронавт NASA сфотографував полярне сяйво з космосу й зафіксував наслідки сонячного шторму, який пронісся над нашою планетою.

Про це пише Live Science. 

На Землі полярне сяйво – це оптичне явище у верхніх шарах атмосфери. Але з космосу видно, наскільки масштабним є це світлове шоу.

Реклама:

Астронавт Джош Кассада зробив знімок з Міжнародної космічної станції, яка обертається на орбіті приблизно в 400 км від Землі. 

Фото: Джош Кассада/Twitter

"Абсолютно нереально", – підписав своє фото астронавт. 

На світлині видно, що зелене світлове сяйво широко простягається навколо полюсів планети.

Світлина зроблена 28 лютого.

Полярні сяйва виникають, коли заряджені частинки від сонця зіштовхуються з молекулами газів в атмосфері Землі. 

Нагадаємо, у NASA показали медузоподібну галактику в сузір'ї Кита. 

Реклама:

Читайте також: Астрофотографи відзняли зелену комету в різних частинах світу, коли та пролітала над Землею. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 7898
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4251
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3447
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат