Справжнє диво: студентка з Умані вижила після влучання уламка ракети в голову

25-річну мешканку Умані Ірину дивом врятували лікарі після ракетного обстрілу 28 квітня.

Вона з мамою знаходилась в сусідньому будинку від багатоповерхівки, куди влучили терористи РФ, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Коли росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку в Умані, жінка з мамою спали вдома у сусідньому будинку. Мама Ірини розповідає, що тривожних сирен не чула. Прокинулась від гучного звуку вдома. Спочатку не могла зрозуміти де вона, бо вибухова хвиля потрощила все навкруги.

"Жінка одразу кинулася до доньки, щоб вибігти на вулицю, але та відповіла, що не відчуває праву ногу та руку. Тільки тоді мати Іри побачила, що подушка, на якій спала дівчина, просякнута кровʼю", – зазначають в МОЗ.

Уламок ворожої ракети, що потрапив в голову жінки. Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Лікарі "швидкої" діагностували вогнепальне поранення головного мозку. Осколок відбився від стіни та потрапив у голову дівчини.

Рятували життя Ірині у 17 лікарні Києва, яка ще з часів Майдану спеціалізується на важких травмах голови.

Рентгенівський знімок голови жінки. Фото: Міністерство охорони здоров’я України

"Сантиметровий уламок пройшов крізь усю ліву півкулю мозку і зупинився у потиличній частині голови дівчини. Лікарі кажуть, що до венозної судини залишалося менше, ніж пів сантиметра – тоді неминуча смерть", – наголошують у МОЗ.

Нейрохірурги, які оперували дівчину, стверджують, що те, що вона вижила – справжнє диво. Так само як і те, що вона перебувала у свідомості й могла говорити.

Уламок, який застряг у голові потерпілої, хірурги змогли знайти лише під операційним рентгеном. Видалили його за допомогою спеціального магніту. Їм допоміг попередній досвід оперування вогнепальних ран.

Лікар, що рятував життя Ірині. Фото: Міністерство охорони здоров’я України

"Зараз життю Ірини нічого не загрожує, – додають у МОЗ, – дівчина відновлюється, у свідомості та розмовляє, хоча права частина тіла її ще погано слухається, лікарі кажуть: потрібен час".

Зараз Ірина мріє про те, як повернеться до навчання в університеті та звичного життя.

Нагадаємо: мешканка мікрорайону із 9-поверхівок в Умані, куди 28 квітня влучила російська ракета розповіла, що її будинок трусило двічі, а у всіх квартирах її під'їзду вилетіли вікна.