"Будинок трусило двічі": очевидиця трагедії в Умані розповіла про ракетний обстріл

Жанна Кучерук – мешканка мікрорайону із 9-поверхівок в Умані, куди 28 квітня влучила російська ракета. Її будинок трусило двічі: снаряди поцілили ззаду і збоку будівлі. У всіх квартирах її під'їзду вилетіли вікна.

Жінка розповіла "Українській правді. Життя" про ранок трагедії, який забрав життя 23 людей, з них шестеро – діти.

"Ми міцно спали, ніхто не очікував нічого. Була повітряна тривога, яку ми не чули. Та й будемо чесними: ми вже звикли до повітряних тривог.

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О 4 ранку мені подзвонила рідна сестра, яка живе поруч. Сказала, що прилетіла ракета, і що треба прокидатися і переходити в безпечне місце", – каже Жанна.

Фото: Національна поліція

З її слів, остаточно прокинутися вона не встигла – вже за мить відчула сильний вибух. Внаслідок влучання ракети 9-поверховий дім "труснуло так, що було дуже страшно", пригадує жінка.

Вона зрозуміла, що небезпека дуже близько, і попросила чоловіка швидко зібрати документи. Але подружжя встигло лише підвестися з ліжка, коли пролунав другий, сильніший вибух.

"Я вибігла з дому в піжамі, а чоловік – в халаті. Коли спускались з 5 поверху сходами, вже бачили, що немає вікон в нашому під'їзді. Ще не було зрозуміло, куди і що вдарило", – розповідає жінка.

Одразу після цього Жанна подзвонила сестрі, і вони двома сім'ями поїхали до батьків за місто.

Вже перебуваючи у більш безпечному місці, жінки та їхні чоловіки почали роздивлятися фото очевидців з місця трагедії у соцмережах.

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"Стало зрозуміло, що ракета прилетіла за нашим будинком. І перед нашим будинком було пряме влучання в іншу 9-поверхівку, де живе моя тітка. Тобто влучило ззаду і збоку нашого будинку", – продовжує розповідь уманчанка.

Тоді чоловік Жанни, її тато та чоловік сестри повернулись на місце трагедії, щоб відшукати під завалами тітку та її чоловіка. Рятувальники дозволили приєднатися їм до пошукової групи.

Жінка приїхала після завершення тривоги.

"Те, що я бачила, не можна було уявити навіть в страшному сні. Половини будинку немає, на узбіччі лежать люди в пакетах. Бо цілий під'їзд склався, мов картковий будинок.

У натовпі я побачила чоловіка моєї тітки. Підбігла до нього: він був у шоковому стані, його дістали з-під завалів. Того ранку дядько збирався на роботу: вийшов зі спальні на кухню, у єдину кімнату, яка вціліла. Там його і зустріла ракета", – зі щемом у голосі каже Жанна.

Фото з місця події

З її слів, дядько від медичної допомоги відмовився – пішов шукати дружину.

"Вікна повилітали в усьому мікрорайоні, машини у дворі всі побиті, люди шукають своїх знайомих під завалами", – додає вона.

Наразі дядько Жанни потребує допомоги, адже у нього не залишилась нічого. Замість квартири, яка була розташована на першому поверсі, тепер руїни. Кожен охочий може допомогти, реквізити за посиланням.