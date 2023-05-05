Україна розірвала угоди з Білоруссю в галузі ветеринарної медицини, карантину і захисту рослин

Україна розірвала з Білоруссю угоди про співпрацю у сфері ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин.

5 травня Кабмін припинив їх дію, повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Зокрема, припинено дію угоди між урядом України та Республіки Білорусь про співпрацю у сфері ветеринарної медицини, яку підписали 1 серпня 2002 року у місті Мозир", – зазначає представник Кабміну.

Він додає, що також припинили дію угоди з Білоруссю про співпрацю у сфері карантину та захисту рослин. Її підписали 7 листопада 2013 року у Мінську.

Нагадаємо, український уряд вже раніше розірвав три міжнародні договори у галузі освіти і науки з Білоруссю та не визнаватиме їхні документи про освіту, вчені звання тощо.