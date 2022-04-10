Україна розірвала угоди з Білоруссю в галузі освіти і науки – МОН

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 квітня 2022

Уряд України денонсував три міжнародні договори у сфері освіти і науки з Республікою Білорусь, укладені в 1990-х та 2000-х роках. 

Україна більше не визнаватиме білоруські документи про освіту і вчені звання, не обмінюватиметься технологіями та загалом припинить співпрацювати з Білоруссю у цих галузях.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів під час засідання 9 квітня, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Угоди були укладені понад 20 років тому, проте у зв'язку з підтримкою Республікою Білорусь безпрецедентної, відкритої, широкомасштабної збройної війни рф проти України, продовження дії цих документів не є можливим", – кажуть у МОН.

 Фото: natatravel/Depositphotos

Раніше Україна повністю припинила співпрацю в галузі освіти та науки з РФ.

Після цього послідовним кроком стала денонсація всіх угод із країною, яка підтримує агресора, пояснює МОН.

Зокрема, Україна припинила дію:

  • міжурядових угод про взаємне визнання й еквівалентність документів про освіту та вчені звання;
  • угод про співпрацю в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
  • Договору між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співпрацю в галузі науки та технологій.

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