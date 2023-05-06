У зоопарку на Київщині левенят використовують як "реквізит" для фото: зоозахисники звернулись у поліцію

Зоозахисники звернулися до поліції через контактний зоопарк на Київщині на території бази відпочинку "Золотой фазан".

Звіринець дозволяє відвідувачам використовувати левенят, як реквізит для фото, повідомляє організація UAnimals.

"Нам надіслали світлини, де люди позують, тримаючи на руках левенят. Локація цих фото – база відпочинку "Золотой фазан", на території якої є контактний звіринець.

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Ми написали у "Золотий фазан", вдаючи потенціного відвідувача, і запитали, чи можна в них фотографуватися з левенятами. Нам відповіли ствердно (дивіться скриншот)", – пишуть зоозахисники.

Фото: UAnimals

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняє утримувати великих хижих тварин на базах відпочинку, а також – надавати фотопослуги з дикими тваринами.

"Хочемо ще раз нагадати любителям "маленьких милих левенят", що їх відлучають від мами, щоб заробляти на них, а коли ті виростають, стають непотребом.

От справді, ви колись думали, де і як потім утримують тих левенят, коли вони стають величезними левами? Та яка різниця, якщо на їх місце куплять наступну малечу, так?", – пишуть UAnimals.

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Зоозахисники звернулися до поліції через контактний зоопарк на Київщині

Зоорятівники нагадують, що у Центр порятунку диких тварин вже потрапляли експлуатовані левенята – з численими переломами лап, скалічені, хворі та у жахливому стресі.

Звіринець дозволяє відвідувачам брати на руки левенят, щоб сфотографуватися

В організації обіцяють, що будуть боротися з порушниками – адже експлуатація та жорстоке поводження з дикими тваринами є незаконними.

"Нагадуємо відвідувачам звіринців: ваша поведінка популяризує жорстоке ставлення до тварин. Також неймовірно засмучує, що до такої жорстокості люди привчають і дітей. Дикі тварини – це не річ та не реквізит для фото!" – наголошують в організації.

Однак забороняє утримувати великих хижих тварин на базах відпочинку і надавати фотопослуги з ними

Нагадаємо, нещодавно зоозахисники евакуювали з Київщини двох левів у тяжкому стані через жахливі умови утримання. Тварин доставили до Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals.