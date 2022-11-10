З Донеччини евакуювали хворих левенят: зоозахисники просять про допомогу

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 листопада 2022

Зоозахисники просять про фінансову допомогу для двох хворих левенят, яких евакуювали з Донеччини.

Тварини приїхали у Центр порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals знесилені, безпомічні та тяжкохворі, повідомляють у зоозахисній організації. 

Під час огляду з’ясувалося, що у них повністю забитий кишківник і через це вони перебувають у критичному стані.

До порятунку тварин неправильно годували, а також один із малят сліпий.

Необхідна сума на препарати, процедури з постійного промивання кишківника та цілодобовий нагляд наразі становить 50 тисяч грн

Пожертвувати кошти на допомогу левенятам можна за посиланням.

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 Фото: UAnimals

"Відповідно до результатів аналізів та огляду, найімовірніше левенят годували звичайними кістками, що й призвело до таких тяжких наслідків для здоров’я. 

Обидва недорозвинені як для свого віку (їм 6-7 місяців, а на вигляд 2), адже не мали відповідного догляду та харчування, а одне – ще й сліпе", – кажуть зоозахисники.

Зараз левенята перебувають в інтенсивній терапії під постійним наглядом, крапельницями та уколами – щоб вивести їх із критичного стану. 

Операція наразі протипоказана, адже ослаблені організми тварин можуть не впоратися з шоком. 

"Наразі ветеринари борються за життя левенят як тільки можуть...

Ми відкрили збір коштів на їхнє лікування. Долучайтеся до порятунку левенят! Допоможімо їм разом повернутися до життя", – просять UAnimals.

Нагадаємо, під час обстрілів Київщини постраждав лев Брецель – він злякався ракетних ударів і побився об вольєр.

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