На платформі United24 з’явився напрям освіти і науки: на що донатити?

На фандрейзинговій платформі United24 відкрили новий напрям для збору коштів, в рамках якого залучатимуть гроші на відбудови закладів освіти.

5 травня на UNITED24 анонсували перший освітній лот – збір на відбудову Бузівського академічного ліцею, який був пошкоджений під час бойових дій на Київщині.

Нині 452 учнів цього ліцею частково навчаються у будівлі дитячого садочку, частково – дистанційно, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Ми поставили за мету – зібрати 1 млн 250 тисяч доларів на відбудову ліцею, щоб забезпечити цим дітям якісний освітній процес в їхній школі. До кінця нашого виступу ми вже мали пожертву від анонімного донора з Канади розміром в 1 млн доларів. Це фантастика!" – написав він.

На платформі United24 з’явився напрям освіти і науки: збирають на відбудову Бузівського академічного ліцею

За словами Лісового, United24 – це можливість об’єднати увесь світ навколо допомоги освітньому сектору.

Близько 1,5 млн українських дітей зараз навчаються дистанційно. Понад 3 тисячі закладів освіти в Україні зазнали руйнувань або є повністю зруйнованими внаслідок російський атак.

Фото: Оксен Лісовий/Facebook

Загальний обсяг коштів, необхідний для відновлення освітньої галузі, оцінюють у понад 10,6 млрд доларів.

З них 7,8 млрд необхідно саме на відновлення пошкоджених навчальних закладів.

Міністр поставив за мету зібрати 1 млн 250 тисяч доларів на відбудову ліцею на Київщині

"І такі речі стають можливими, завдяки щоденній праці всієї команди UNITED24, усіх амбасадорів платформи, а також Михайлу Федорову.

Щиро вдячний амбасадорам напрямку освіти і науки, серед яких одразу троє лауреатів Нобелівської премії – біохімік сер Пол Нерс, психолог і нейрофізіолог Мей-Бритт Мозер та психолог і нейрофізіолог Едвард Мозер, а також українсько-американська акторка Іванна Сахно", – додав міністр.

Нагадаємо, за рік від початку роботи платформа UNITED24 зібрала понад 325 мільйонів доларів для України.