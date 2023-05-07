World Naked Gardening Day: садівники зі всього світу доєднались до оголеного челенджу. ФОТО

Всесвітній день оголеного садівника (World Naked Gardening Day) святкують щороку в першу суботу травня.

У цей день садівники з усього світу закликають доглядати за своїми рослинами та квітами оголеними, таким чином привертаючи увагу до садівництва та прийняття людського тіла.

Цьогоріч свято відзначають 6 травня. До челенджу приєдналися любителі природи з усього світу.

Користувач Instagram з ніком minhfinnplants написав, що в цьому році святкує WNGD втретє.

"Вітаю всіх моїх татусів і мам рослин", – додав він.

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Художниця під ніком isabellejwoods у своєму дописі згадала, що свято відбувається вдень коронації Чарльза III в Лондоні.

"Що краще за коронацію, запитаєте ви? Витягнути свою голу дупу та прибрати сад", – написала дівчина.

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Фотографиня з ніком labarberaland Всесвітній день оголеного садівника святкує з сином.

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Садівниця kathlathea до свята приєдналася вперше. В дописі до свого оголеного фото вона закликала "заохочувати бодіпозитив та перешкоджати ганьбі".

"Я не зовсім впевнена в собі й ніколи такою не була, але я завжди хотіла стати частиною цього свята й отримати від нього задоволення. Також я хотіла вийти із зони комфорту", – додала садівниця.

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А користувач з ніком xenostatolith виклав фото 6-місячного оголеного малюка, який сидить в оточенні кактусів.

"Уфте щойно виповнилося 6 місяців й він вже дуже серйозно ставиться до догляду за рослинами", – йдеться в описі до фото.

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Садівники, які не наважилися роздягнутися вдень, зробили це ввечері.

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