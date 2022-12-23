Відновив теплицю свого дитинства. Як скульптор на Житомирщині прищеплює любов до рослин школярам

Олексій робить скульптури з каменю та бетону, а у вільний час – волонтерить та працює у теплиці.

Кілька років тому у нього виникла ідея створити проєкт та залучити дітей до вирощування рослин. Він спирався на досвід, здобутий у дитинстві – у його школі в Коростишеві на Житомирщині була теплиця. Багато років вона стояла закинутою.

У 2021 році Олексій розпочав реалізацію своєї великої ідеї. Він назвав проєкт #Містосад, знайшов фінансування, почав облаштовувати теплицю. Війна застала його у процесі заміни вікон у парнику.

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Вже за кілька місяців роботи відновились. Як зараз працює теплиця, що у ній вирощують та чому ця ідея не згасає, Олексій Марковський розказав для "УП.Життя".

Народження та реалізація проєкту

На початку 2019 року Олексій Марковський поділився ідеєю створити теплицю зі своєю подругою. Його хобі – вирощування різноманітних рослин, проте тривалий час воно обмежувалось територією власної земельної ділянки. Але мрія мати власну теплицю, ще й ділитися знаннями з дітьми реалізувалась лише за кілька років.

Взимку 2021 Олексій з активістами звернулись у місцеву школу, де була закинута теплиця з пропозицією її відновити. У школі погодилися співпрацювати. Влітку знайшли грант, завдяки якому пришвидшили заміну вікон та вдосконалили систему поливу.

Фото теплиці до того, як вона стала частиною проєкту #Містосад

У Facebook розпочали активну компанію: людей запрошували на толоки. Вони допомагали навести лад у теплиці, вичищали, фарбували. А коли звершили – проєкт став більш націлений на дітей. Так з'явився волонтерський гурток.

"Влітку я чергував у телиці. До мене діти приходили – мої, сусідські, хтось – заходив просто так, з цікавості.

Я бачив, що їм це подобається, що це цікаво. Зробив групу в Telegram, почав їх додавати туди. Тож коли йшов чергувати, їм писав, мовляв, хто хоче – приходьте", – розказує засновник проєкту Містосад на Житомирщині.

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А за кілька місяців керівниця дитячого будинку творчості запропонувала створити гурток офіційно. Та його діяльність не обмежується виключно парником – є також екскурсії в парк чи на природу, висаджування дерев та рослин у рекреаційних зонах тощо.

Восени та взимку діяльність гуртка продовжувалась, а на теплицю чекала модернізація.

"Війна буквально застала нас за роботою: 22-го числа ми почали міняти вікна. Через вторгнення довелось швидко законсервувати роботу.

Але навесні повернулися і гурток запустили, а взимку будемо робити опалення", – розказує Олексій.

Команда ентузіастів

Понад 100 видів рослин у теплиці

Олексій каже, що теплиця доволі невелика: десь 12 на 5 метрів. Поруч із нею ділянка такого ж розміру. Загалом на них росте понад 100 видів рослин.

"Є сосни різні, ялини, метасеквої, катальпи, туї, ялівці. Словом, майже усі рослини, які використовують у ландшафтному дизайні.

А задля розваги у теплиці росте інжир. Восени ми зібрали врожай цього фрукта і пили з ним чай. Ще маракую вирощую, різні сорти виводжу. Вони дуже гарно цвітуть, дітвору приваблюють", – каже керівник теплиці.

Він пояснює, що досвід вирощування рослин отримав на практиці – понад 20 років займається облаштуванням власного саду. До того ж багато читає та навчається садівництву й ландшафтному дизайну. Завдяки цьому навіть залучений до модернізації Коростишівського парку як ландшафтний дизайнер.

Олексій проводить екскурсію

Навесні 2022 року до Олексія звернувся біолог та колекціонер хвойних дерев Олександр Варениця.

"Я якраз збирався у нього насіння замовляти, бо мені подобається вирощувати якісь цікавинки, щось незвичне. У нас навіть в теплиці є трошки екзотики, яку зимою треба забирати, а є й така, що зимує. То Варениця нам подарував кучу насіння класного, всякі сосни сортові, незвичайні", – продовжує Олексій.

Діти та підлітки в проєкті

Постійними відвідувачами від початку повномасштабного вторгнення гуртка є близько 15 дітей.

"Це учні від 2 до 11 класу. Буває, що приходять хлопчики з машинками, а дівчата – уже з макіяжем, але їм усім цікаво у теплиці", – з посмішкою говорить Олексій.

Він пояснює: робота у теплиці є для всіх та цікава дітям різного віку. Наприклад, навесні засівають та живцюють різні культури. Живцювання – це спосіб вегетативного розмноження, наприклад, стеблами, гілочками, листками.

Найстараннішою учасницею гуртка є 13-річна Христинка.

"Вона не пропускає жодного заняття, хоча не живе в Коростишеві. Її привозить тато з мамою з села Більковець.

У наш час технологій-гаджетів не так просто мотивувати дітей сіяти-садити, вирощувати квіти, дерева. Але приклад цієї дитини мене дуже надихає й підтверджує – те, що ми робимо – не дарма, що все в нас тільки починається!", – розповідає керівник гуртка.

Христина в теплиці

Він додає, що дітей захоплює не лише садівництво, а й екскурсії, нові знання, теплі чаювання та можливість вести соцмережі.

Спершу старші дівчата дуже хотіли вести сторінки в Instagram та Facebook, але згодом ажіотаж спав. Потім загорілися новою ідеєю – створили акаунт у TikTok.

"Я їм кажу – ведіть самі. Воно виходить трохи дитяче. У мене є дві дівчинки: вони постійно "зависають" в ТікТок, ці відео у них на порядку денному. Бачу, що їм це цікаво, то вони вже зняли навіть якийсь ролик", – радо говорить Олексій.

Теплиця як спогад дитинства

Чоловік з теплом згадує, як на початку 90-х ця теплиця функціонувала, коли Олексій ще навчався у школі. Нею завідувала вчителька біології Тамара Іванівна. Чоловік зазначає, що саме вона прищепила любов до всього живого, зокрема – до рослин.

Коли ж Олексій розпочав проєкт у 2021-му, вчителька зарубіжної літератури Людмила Анатоліївна, яка теж викладала у нього, надіслала архівні фото з теплиці. Він зазначає, що жінка теж захоплюється домашнім садівництвом і має чимало рослин на своєму городі.

"Останнім часом, коли ми з нею пересікаємося, вона дивиться захопленим поглядом на мене і каже: "Альоша, як я тебе не розгледіла раніше? Як я могла тебе пропустити?

А я у школі до різних творів малював ілюстрації і заробляв оцінки таким чином, зокрема – на "зарубіжці", – згадує керівник теплиці.

Архівне фото з започаткування теплиці

Вікторія Андрєєва, УП.Життя