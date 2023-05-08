Ада Роговцева пропонує перейменувати вулицю Німанську в Києві на честь "Да Вінчі"

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 травня 2023

Акторка Ада Роговцева подала петицію про перейменування вулиці Німанської в Києві на честь загиблого командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла. 

Відповідна петиція з пропозицією з’явилася на сайті Київської міської ради й за перші кілька годин зібрала необхідну кількість голосів.

У описі петиції Ада Роговцева наголосила, що "Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України", а не російські топоніми.

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Вулицю Німанську в Печерському районі Києва названо на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю Росії.

Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі"

"Повномасштабне вторгнення росіян (Дмитро Коцюбайло – ред.) зустрів на передовій. Командував батальйоном у більшості найгарячіших точок війни: Пологи, Новий Биків, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Серебрянка, Бахмут, Балаклія, Куп‘янськ та багато інших.

Вважаю, що ім‘я Дмитра Коцюбайла має бути вшановане в міському просторі Києва", – написала акторка. 

Станом на 15.35 8 травня петиція зібрала понад 9200 підписів з 6000 необхідних для розгляду. 

Нагадаємо, 7 березня у бою під Бахмутом загинув Герой України "Да Вінчі".

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