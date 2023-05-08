У МОЗ повідомили, скільки вакцин проти COVID-19 залишилось і чи будуть щеплення платними

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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8 травня 2023

В Україні станом на травень 2023 року залишилося понад 18 млн доз вакцини проти COVID-19.

Наразі вакцинація проти коронавірусу в Україні залишатиметься безкоштовною, осільки є достатня кількість вакцин.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 8 травня. 

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"Надалі  будемо дивитися по ситуації", – додав очільник відомства. 

 Фото: stevanovicigor/Depositphotos

Раніше рутинна вакцинація, тобто та, що не входить до календаря щеплень, в Україні була платною.  

Проте з початком пандемії коронавірусу для груп ризику ввели безкоштовну вакцинацію за кошти державного бюджету, роботодавця чи органи місцевого самоврядування. 

Наразі на національних складах залишилась така кількість доз  вакцини проти  COVID-19: 

  • AstroZeneca –  0;
  • Comirnaty – 2 млн;
  • Comirnaty дитяча – 70 тис.;
  • CoronaVac – 3 млн;
  • Johnson & Johnson – 896 тис. 

Залишки вакцин на регіональних складах:

  • AstroZeneca – 0;
  • Comirnaty – 44 тис.;
  • Comirnaty– 5 тис.;
  • CoronaVac — 1 млн;
  • Johnson & Johnson – 13 тис.

Нагадаємо, вакцину Modernа визнали ефективнішою проти COVID-штаму "Дельта" порівняно з Pfizer та Johnson & Johnson. 

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