Учені з’ясували, яка COVID-вакцина ефективніша проти штаму "Дельта"

Вакцина Moderna показала вищий рівень ефективності проти COVID-штаму "Дельта" порівняно з Pfizer та Johnson & Johnson.

Утім, усі три вакцини є дієвими у запобіганні госпіталізації та тяжкому перебігу хвороби.

До відповідних висновків дійшли науковці з Інституту Регенштрайфа.

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"Вакцини залишаються високоефективними у запобіганні госпіталізації та потраплянню до відділень невідкладної допомоги навіть за наявності нового штаму", – запевнив автор дослідження Шон Гренніс, віцепрезидент Інституту Регенштрайфа з даних та аналітики.

Мережа VISION Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) проаналізувала понад 32 тисячі медичних звернень із дев’яти штатів протягом червня, липня та серпня 2021 року, коли "Дельта" був найпоширенішим штамом.

Науковці виявили, що невакциновані люди з COVID-19 у 5-7 разів частіше потребують госпіталізації або невідкладної допомоги.

Вони також проаналізували ефективність різних вакцин проти COVID-19 серед дорослих віком від 18 років.

За результатами дослідження:

У запобіганні госпіталізації:

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Moderna показала ефективність на 95% ,

, Pfizer – на 80% ,

, Johnson & Johnson – на 60%.

У запобіганні потраплянню до відділень невідкладної допомоги:

Moderna була ефективною на 92%,

Pfizer – на 77%,

Johnson & Johnson – на 65%.

Дослідження також виявило, що ефективність вакцини нижча для людей, старших 75 років.

За словами Шона Гранніса, незважаючи на різну ефективність, усі вакцини забезпечують захист від коронавірусу і знижують ризик важкого перебігу хвороби.

"Вакцини проти COVID-19 – це потужний інструмент боротьби з пандемією", – наголошує автор дослідження.

Нагадаємо, повна вакцинація проти COVID-19 знижує ризик довготривалих симптомів.

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