Міноборони запустило сайт з інструкціями для поранених військових

На сайті Міністерства оборони України запрацював розділ з покроковими інструкціями для військових на випадок поранення.

На ресурсі розповідається про те, як діяти бійцю ЗСУ після поранення, отримати допомогу та оформити виплати.

Також йдеться про те, які документи повинен мати військовий на різних етапах лікування, відновлення, зняття з обліку чи повернення до служби.

Зокрема, на сайті містяться зразки довідок і рапортів, які потрібні військовим. Наприклад, на момент надання домедичної допомоги після евакуації у бійця має бути лише картка пораненого.

Фото: Армія-інформ

Також військові можуть дізнатися:

що робити у випадку, якщо вони потребують протезування;

як пройти військово-лікарську та медично-експертну комісії;

як отримати інвалідність та посвідчення учасника бойових дій тощо.

На ресурсі доступний Довідник військовослужбовця після поранення, де надають детальні інструкції та алгоритми дій.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону щодо роботи військово-лікарських комісій.