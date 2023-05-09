Міноборони запустило сайт з інструкціями для поранених військових

Яна Осадча журналістка УП.Життя
5370
9 травня 2023

На сайті Міністерства оборони України запрацював розділ з покроковими інструкціями для військових на випадок поранення.

На ресурсі розповідається про те, як діяти бійцю ЗСУ після поранення, отримати допомогу та оформити виплати.

Також йдеться про те, які документи повинен мати військовий на різних етапах лікування, відновлення, зняття з обліку чи повернення до служби.

Зокрема, на сайті містяться зразки довідок і рапортів, які потрібні військовим. Наприклад, на момент надання домедичної допомоги після евакуації у бійця має бути лише картка пораненого.

 Фото: Армія-інформ

Також військові можуть дізнатися:

  • що робити у випадку, якщо вони потребують протезування;
  • як пройти військово-лікарську та медично-експертну комісії;
  • як отримати інвалідність та посвідчення учасника бойових дій тощо.

На ресурсі доступний Довідник військовослужбовця після поранення, де надають детальні інструкції та алгоритми дій.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону щодо роботи військово-лікарських комісій.

Читайте також: "Мрію погуляти з коханою": історія бійця, який вчиться ходити на протезі після втрати ноги під Соледаром


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED