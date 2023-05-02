ВР дозволила проходити військово-лікарські комісії у цивільних медзакладах

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону щодо роботи військово-лікарських комісій.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ухвалений законопроєкт допоможе здійснювати військово-лікарські експертизи зокрема на базі цивільних медичних закладів державної та комунальної форми власності.

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Проєктом закону також передбачається здійснення військово-лікарської експертизи комісіями, які створюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також при закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України тощо.

Законопроєкт підтримали 287 народних депутатів.

Законопроєкт підтримали 287 народних депутатів

Раніше Кабмін підтримав створення позаштатних військово-лікарських комісій на базі цивільних медичних закладів.

Уряд ухвалив постанову щодо впровадження нового пакета в рамках Програми медичних гарантій, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Всі послуги, які входять до пакета Програми медгарантій, будуть безоплатними для тих, хто проходить комісії.

Пакет передбачає проведення медичних оглядів мультидисциплінарними командами лікарів ВЛК, що утворюються при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

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Раніше військові могли пройти ВЛК лише у військових лікувальних закладах за територіальним принципом (також за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні, проведення відпустки).