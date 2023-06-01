Підвали "для своїх" та закриті бомбосховища. Кияни масово скаржаться на якість укриттів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 червня 2023

1 червня у Києві внаслідок ракетного обстрілу загинуло троє людей, серед яких дитина. 

Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені – хоча ще всередині травня КМВА обіцяла відкрити всі сховища.

Після трагедії багато киян розкритикували місцеву владу, яка відповідає за сховища у столиці, а головред "Української правди" Севгіль Мусаєва закликала мера Віталія Кличка разом з журналістами УП проінспектувати столичні укриття.

Українці у соцмережах також почали розповідати про недоліки укриттів у своїх районах.

 

Багато хто повідомляє про закриті бомбосховища, декого не пускають у шкільні підвали, бо це нібито лише для учнів та батьків.

"УП. Життя" зібрала деякі з численних скарг жителів столиці. 

 Наслідки падіння уламків у Деснянському районі. Фото: КМВА

Шевченківський район

"Шевченківський район та Лукʼянівка.Там суцільні приватні магазини в підвалах, часто закриті, власники за кордоном, питання пропонують вирішувати через суд, але це не має сенсу, коли власник фактично перебуває за кордоном.

А одне місце, яке позначено на карті як укриття-бомбосховище, взагалі закрите з невідомих причин. А з яких – не знають навіть у ЖЕКУ. В будинки з підземним паркінгом не пускає охорона. Неможливо домовитись. В результаті всі сидять в коридорах", – пише Ірина Васинова.

"Я бігала по подвір'ї з дитиною, коли була тривога, а наш начальник ОСББ мене вилаяв, що я одна така дурна і не відкрив сховище! В нас він вище президента і управи на нього нема", – додає жителька Шевченківського району Світлана Слободянюк.

Оболонський район

 

"У дворі є школа і ліцей, де є хороші укриття, де і ховалися люди перші дні великої війни. Далі в школах цих зробили ремонти укриттів, почався навчальний сезон і дорослих перестали пускати в ті укриття. 

Тільки учні. Я звернулася до голови району. Прибігли мамочки дітей: "Це укриття для дітей, ми робили там ремонти для дітей!!! Шукайте інші і піднімайте владу, щоб робили там ремонти".  Я намагалася пояснити, що важлива ще відстань та скільки бігти, і ті школи для наших будинків – найближчі. Але ніт", – написала Тетяна Скрипка.

"Ходила в школу – укриття виключно для учнів та працівників закладу", – пише жителька Оболоні Олена Недождій.

"Так зване укриття у підвалі можна хіба братською могилою назвати. Але і на ній висить замок ще з осені. Можна прийти поцілувати двері при бажанні", – пише Юлія Мартинюк.

"Про які укриття мова? Вони тільки на мапі, у нашому будинку укриття – це затоплений підвал без світла та блохами. Та ще і зачинений з минулого року", – додає Крістіна Пажинська.

"Треба, щоб укриття були в кожному будинку: не виходячи з будинку, перейти в укриття через перший поверх .Тому що виходити на вулицю і бігти в укриття – це смертельно небезпечний трюк, і цьому є підтвердження. У нас набудували хмарочосів, де немає нічого для безпеки", – коментує Ольга Токаренко.

Також оболонці скаржаться, що укриття на станції метро "Мінська" відчинене лише з одного виходу.

Голосіївський район

"Школа. Два сховища, охорона не пускає людей, бо немає распорядження від керівництва", – пише жителька району Ольга Козелецька.

"Є паркінг, який певний період часу був відкритий, та був дуже багатьом як укриття. З січня постійно закритий", – додає Оксана Терещенко.

 

"Під час тривоги в денний час біля входу стояла жінка та впускала людей, яких знала в обличчя, мене "з вулиці" не впустили, мотивуючи це тим, що дуже мало місця", – також розповідає Олена Антощук-Гафурова.

"Сховище – страшний підвал без удобств та вентиляції, давно закритий ЖЕКом. На всі скарги мешканців будинку на 1551 якась жіночка з ЖЕКу передзвонювала та рекомендувала йти в метро. Й забрати заявку", – пише Таня Колотилова.

Дніпровський район

"У Дніпровському районі те саме. З поліклініки під час тривоги людей виганяють на подвір'я", – додає жителька району Вікторія Литвиненко.

Подільський район 

"Укриття на Виноградарі. Минув рік війни, укриття так і знаходиться в аварійному стані, оскільки місцева влада не виділяє коштів на ремонт, люди туди не ходять. 

Легко розказувати "ходіть в укриття", але, мабуть, важко організувати ремонти і нормальну їх роботу", – пише Катерина Харченко.

 Коментарі на сторінці Кличка

Соломʼянський район

"Соломʼянський район! Людей не пускають ховатись під час тривоги на територію  паркінгу, бо там стоять дорогі машини! Не пускають жінок з грудними дітьми, вагітних, дітей!

Викликали поліцію, мешканці дому зібрали підписи і звернулися до КМДА з проханням зняти мітку з мапи укриття. Ось вам ціна за життя", – нарікає Світлана Старова.

"Зверніть увагу на закрите укриття на Академіка Білецького. Звернення результату не дало", – пише інша користувачка Зоя Колосова.

Ось ще кілька історій про укриття від киян.

 

"Біля мене в безпосередній близькості є два укриття – в школі і поліклініці. Обидва працювали в першій половині минулого року. Потім управління освіти Києва прийняло рішення про заборону перебування в укриттях, розташованих в школах, сторонніх осіб. Аргументували тим, що це вимога до поновлення навчального процесу.

Питання, який навчальний процес відбуваєтьсяв школі по ночах, було проігнороване", – пише Евеліна Кравченко.

 

"Найближче облаштоване укриття знаходиться за 300 метрів від мого будинку. Там висить замок.
Є укриття далі, воно краще – це підземна парковка. Місцеві туди нікого не пускають, крім жителів того ЖК.

Ой, згадала – є ще школа. Вдень під час тривоги завуч пускає лише учнів та вчителів", – ділиться Валерія Тимофієва.

Зрештою, кияни створили петицію "Про забезпечення доступу до усіх укриттів міста Києва та встановлення укриттів на зупинках громадського транспорту"

"Я давно возмущалась і писала скаргу, щодо зачинених укриттів. Мапа укриттів є, а по факту потрапити туди немає можливості. Написано, за укриття відповідає той то, номер такий, а там не відчиняють.

В одному будинку мене і Сєрого відмовлялись пускати конс'єржі, бо в укритті речі мешканців. Прийшлось підвищити голос і погрожувати їм, щоб укриття таки відкрили. Але це все дорогоцінні хвилини, який іноді у людей абсолютно немає", – пише авторка звернення Анастасія Одінцова.

Нагадаємо, 1 червня о 3:00 у Деснянському районі біля укриття загинуло троє людей, а 10 отримали поранення. Однією з жертв стала жінка, а її дитина та чоловік вижили. Водночас ракетна атака забрала життя двох інших людей, які прямували до укриття.

У Дніпровському районі травми отримали 2 особи.

Після трагедії у Деснянському районі правоохоронці прийшли з обшуками у КМДА, до поліклініки та будівлі Деснянської РДА

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження, а прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медзакладі, де було закрите укриття.

Також у КМДА повідомили, що столичні укриття будуть відчинені постійно.

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