Цілодобовий доступ та відповідальність у разі відмови: кияни створили петиції про укриття

В ніч на 1 червня в наслідок атаки росіянами у столиці загинуло троє людей, серед них одна дитина.

Через на сайті електронних петицій Києва з'явилось одразу три звернення, які стосуються безпеки та доступності укриттів під час тривоги.

У петиції №12194 йдеться про термінову комплексну перевірку всіх укриттів столиці.

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Автором звернення є Андрій Машков. Він наголошує на необхідності аудиту всіх укриттів столиці. Крім доступності, укриття мають бути обладнані місцями для сидіння, має бути запас води, їжі та інші умови.

Мобільне укриття. Фото: Вадим Лях

"Провести інструктаж під запис відповідальних за ці укриття, з обов'язковим попередженням за наслідки в разі порушення правил роботи укриттів", – закликає автор петиції.

Автор другої петиції Анатолій Бабінець вимагає негайного забезпечити вільний цілодобовий доступ до усіх укриттів Києва.

"Всі входи до укриттів мають бути відкриті ЦІЛОДОБОВО, а не чекати, поки з'явиться черговий з ключем!

Всі укриття мають кожного дня перевіряти відповідальні особи і повідомляти про їхній стан!", – наголошує автор звернення.

У третій петиції йдеться про те, що треба забезпечити доступ до усіх укриттів міста Києва та встановити укриття на зупинках громадського транспорту.

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Авторкою є Анастасія Одінцова.

"Як показала ніч 1-го червня, кожна хвилина цінна, оскільки з моменту сигналу повітряної тривоги до перших вибухів може минути лише 5 хв. Сьогодні загинули люди через халатність відповідальних осіб які мали забезпечити доступність до укриттів.

Це непоодинокий випадок, впродовж усього воєнного стану, неодноразово стикалась з зачиненими укриттями в місті Києві. Деякі укриття зачинені, і на дзвінки відповідальні особи не реагують, деякі укриття відмовляються відкривати, бо там знаходяться особисті речі мешканців", – зазначає Анастасія.

Також вона звертає увагу, що не завжди поблизу зупинок громадського транспорту є укриття, тому є необхідність встановити їх додатково.

Авторка петиції також закликає до притягнення до відповідальності, якщо охоронці чи консьєржі відмовлятимуться пускати людей в укриття під час тривоги.

Нагадаємо, що не всі мешканці столиці в ніч на 1 червня змогли потрапити до укриття. Так, наприклад, дружина Ярослава загинула, коли з дитиною бігла укриття. Люди були з дітьми, стукали, але їм ніхто не відкрив.