Під звуки вибухів: як діти у Києві з криками бігли в укриття під час тривоги. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 травня 2023

Київ вкотре зазнав ракетної атаки росіян. Одразу після оголошення тривоги пролунали перші вибухи.

Фотограф Олександр Кучинський зафіксував на відео, як діти у центрі столиці прямують до укриття після початку тривоги. 

На кадрах можна побачити, як дорогою в укриття  їх застають звуки вибухів, і діти в паніці починають бігти швидше. 

Запис став вірусним у соцмережах. Про ранкову тривогу Кучинський розповів у коментарі для "УП.Життя".

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Допис, поширений UNITED24Media (@united24.media)

Сашко сидів з друзями на вулиці Глибочицькій у закладі та пив ранкову каву.

"Я не на кожну тривогу бігаю в укриття, тому продовжив пити каву. Неподалік є музична академія. Коли почалась тривога, дітей як раз вели в укриття зі школи у сховище. Але оскільки вибухи пролунали дуже скоро, дістатись туди вони не встигли", – розповідає фотограф.

Він зазначає, що дітей було багато: щонайменше 4 класи. 

"Вони йшли довгою лінією. Перші після вибуху побігли вперед, а решту класів ймовірно, повели в інше укриття до метро Контрактова площа. 

До того ж була дуже короткий часовий проміжок між тривогою і першим вибухом. Зазвичай це 10-20 хвилин, а цього разу – буквально 3", – згадує Олександр.

Росіяни також обстрілювали Київ і вночі. Як повідомили у Київському метрополітені, вночі 29 травня на станціях від обстрілів переховувалися понад 9 тисяч містян, із яких 1120 – діти. 

"Це найбільша кількість людей, яка перебувала вночі на станціях протягом поточного місяця", – зазначають у столичному метрополітені.

Під час денного обстрілу столиці у підземці перебувала понад 41 тисяча людей.

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