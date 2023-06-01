Уряд ухвалив низку змін щодо усиновлення дітей: деталі

Уряд ухвалив низку рішень, що спрямовані на посилення захисту прав дітей.

Зокрема, надав можливість іноземцям, які перебувають у шлюбі з громадянами України, всиновити дитину свого подружжя під час воєнного стану.

Відповідні зміни Кабмін ухвалив 1 червня, повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також уряд врегулював питання:

влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які були тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів (незалежно від типу, форми власності та підпорядкування), за межі України, у прийомні сімʼї, дитячі будинки сімейного типу та повернення таких дітей в Україну;

усиновлення дітей, які були тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів (незалежно від типу, форми власності та підпорядкування), за межі України, громадянами України, які проживають в Україні;

усиновлення в одну сімʼю братів і сестер, які були розʼєднані під час тимчасового переміщення (евакуації) одного з них за межі України.

Фото: КМУ

В Україні буде дозволено брати дітей на облік з усиновлення у випадках, коли служба у справах дітей не здійснює своїх повноважень або не має доступу до Єдиного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сімʼї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів тощо.

Крім цього, урядовці внесли зміни до Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Зокрема, спростили процедуру для тимчасово переміщених дітей.

Тепер статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, зможе отримати не лише малеча з території Донецької та Луганської областей, а й з території всієї України.

Така зміна дозволить дітям отримувати безкоштовне харчування, а у майбутньому – компенсацію від РФ.