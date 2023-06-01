Держава оплачуватиме батькам путівки для оздоровлення дітей: хто може отримати гроші

У Міжнародний день захисту дітей в Україні запустили експериментальний проєкт для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Держава напряму виплачуватиме родинам кошти, а батьки спільно з дитиною зможуть самостійно обрати заклад для оздоровлення і придбати путівку для дитини, повідомляє Міністерство соціальної політики.

Цьогоріч отримати кошти на придбання путівки має право один з батьків (або людина, яка його замінює) дитини, що виховується в малозабезпеченій сім’ї та належить до таких категорій, як дитина з інвалідністю (здатна до самообслуговування) або дитина із багатодітної сім’ї.

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При цьому місце проживання такої дитини має бути задекларовано або зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської або Чернігівської областей.

"Держава напряму перерахує батькам кошти на оздоровлення дітей, які потребують підтримки, знаходяться в зоні активних бойових дій або на кордоні з російською федерацією.

Таким чином батьки матимуть можливість самостійно обрати будь-який заклад, який відповідає умовам безпеки, критеріям оздоровлення, і оздоровити дитину в той проміжок часу, який буде для них комфортним", – каже міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

З 1 червня батьки дітей почнуть отримуватимуть повідомлення про можливість отримати кошти для придбання путівки в межах проєкту.

Самостійно перевірити, чи є ваша родина в переліку отримувачів коштів на оздоровлення вашої дитини, можна за посиланням.

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Батькам дітей, які є в цьому переліку, необхідно відкрити картку в АТ КБ "ПриватБанк" із спеціальним режимом використання, на яку буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину.

Потім треба обрати один із закладів вищої категорії з Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Загалом реєстр містить 19 закладів, які розташовані в карпатському регіоні.

"Перші 8 закладів вже приєдналися до участі в експериментальному проекті, їхній перелік постійно розширюється", – кажуть у відомстві.

Обрати та забронювати путівку до закладу оздоровлення та відпочинку також можна за посиланням.

Усі інші категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть отримати путівку на оздоровлення та відпочинок за чинним механізмом розподілу до Міжнародного дитячого центру "Артек" у Києві.