Захисник острова Зміїний повернувся з російського полону на власний день народження

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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12 червня 2023

З російського полону звільнили 28-річного захисника острова Зміїний.

Чоловік повернувся в Україну у день свого народження, 11 червня, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Ім’я чоловіка не розголошують.

Як розповів Державній прикордонній службі звільнений боєць, у повернення додому він не вірив до останнього.

"Сіли в автобус і їхали із зав’язаними очима. Я думав, а якщо щось піде не так? Зірветься обмін чи ще щось і поїдемо назад. Однак у глибині душі я вірив, що все здійсниться", – каже прикордонник.

Чоловік розповідає, що видихнув лише на кордоні, коли ступив на рідну землю та побачив дітей з українськими прапорами, які зустрічали колишніх полонених.

"Пощастило мені, доля такий подарунок зробила на день народження. Емоції не передати. Я відвертався і плакав. Таке враження, що вся Україна знає, що у мене день народження", – розповідає військовий.

 З російського полону звільнили 28-річного захисника острова Зміїний. Фото: МВС

Боєць говорить, що у полоні було тяжко передусім морально.

"Кожен вечір лягаєш і молишся, думаєш про рідних і близьких. Всім, хто ще у полоні, я бажаю не здаватися і вірити у найкраще, не боятися і не падати духом", – каже він.

Нагадаємо, 11 червня в результаті чергового обміну полоненими Україна повернула додому 95 військових, серед яких воїни ЗСУ, Нацгвардії і прикордонники. Деякі зі звільнених перебували в полоні у ПВК "Вагнер" та підрозділу "Ахмат", а троє офіційно не були підтверджені ворогом як полонені.

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