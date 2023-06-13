Унаслідок обстрілу в Кривому Розі загинуло молоде подружжя: що відомо про трагедію

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинуло молоде подружжя – 22-річні Давид і Ксенія Епельман.

Пара одружилася минулого року, повідомляє регіональне видання Свої. Кривий Ріг.

За освітою Епельмани були педагогами. Третього червня вони відсвяткували першу річницю весілля.

"Давид та Ксенія. Їм було лише по 22 роки. Закохана пара одружилася лише торік. За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів. Єдина дитина в сім'ї.

Вони теж мріяли про дітей та будували плани на майбутнє. Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета", – розповів голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Фото: kenny123705/Інстаграм

Про загибель пари також написала жителька Кривого Рогу Анна Іскіердо:

"Загинула подружня пара. Онук близьких друзів моєї родини. Давид та Ксенія Епельман від ракет орків більше не прокинуться разом, мами не обіймуть їх, а діти не народяться", – йдеться у дописі Анни на Facebook.

Вона опублікувала реквізити для допомоги постраждалим внаслідок обстрілу.

Також після обстрілу росіянами Кривого Рогу на складі питної води загинув 21-річний Данило Корнілов. У нього залишилася дружина і маленький син.

13 червня у Кривому Розі загинуло подружжя Епельманів

Багато мешканців 5-поверхівки після російського теракту втратили житло.

Зокрема, обстріл зруйнував квартиру вчительки математики школи №103 Ольги Іванівни Архіпченко.

Колишні учні відкрили збір на допомогу жінці.

"На цьому фото квартира нашого тренера Юлії Висоцької...Дякувати Богові, Юлія і її сім'я живі 🙏 але вони залишились без нічого.. усе майно згоріло...

Хто має змогу допомогти, давайте зробимо це разом", – написала ще одна жителька Кривого Рогу Антоніна Корченко.

Вона також дала реквізити для допомоги сім’ї, що втратила квартиру.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Антоніна (@korchenko.antonina)

Також усіх криворіжців, які постраждали від нічної атаки, обіцяють безкоштовно поселити у благодійному хостелі Центру підтримки ВПО "24" (контактний номер +380676868738).

У хостелі є кухня, душові, туалети, пральня і дитяча гральна кімната. За потреби потерпілим обіцяють надати харчі, засоби гігієни на перший час.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня росіяни обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок влучання у 5-поверхівку загинуло 11 людей, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.