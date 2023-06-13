Унаслідок обстрілу в Кривому Розі загинуло молоде подружжя: що відомо про трагедію

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинуло молоде подружжя – 22-річні Давид і Ксенія Епельман.

Пара одружилася минулого року, повідомляє регіональне видання Свої. Кривий Ріг.

За освітою Епельмани були педагогами. Третього червня вони відсвяткували першу річницю весілля.

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"Давид та Ксенія. Їм було лише по 22 роки. Закохана пара одружилася лише торік. За освітою обидва педагоги. Наймирніша професія на землі. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів. Єдина дитина в сім'ї.

Вони теж мріяли про дітей та будували плани на майбутнє. Сьогодні їхнє життя забрала російська ракета", – розповів голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Фото: kenny123705/Інстаграм

Про загибель пари також написала жителька Кривого Рогу Анна Іскіердо:

"Загинула подружня пара. Онук близьких друзів моєї родини. Давид та Ксенія Епельман від ракет орків більше не прокинуться разом, мами не обіймуть їх, а діти не народяться", – йдеться у дописі Анни на Facebook.

Вона опублікувала реквізити для допомоги постраждалим внаслідок обстрілу.

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Також після обстрілу росіянами Кривого Рогу на складі питної води загинув 21-річний Данило Корнілов. У нього залишилася дружина і маленький син.

13 червня у Кривому Розі загинуло подружжя Епельманів

Багато мешканців 5-поверхівки після російського теракту втратили житло.

Зокрема, обстріл зруйнував квартиру вчительки математики школи №103 Ольги Іванівни Архіпченко.

Колишні учні відкрили збір на допомогу жінці.

"На цьому фото квартира нашого тренера Юлії Висоцької...Дякувати Богові, Юлія і її сім'я живі 🙏 але вони залишились без нічого.. усе майно згоріло...

Хто має змогу допомогти, давайте зробимо це разом", – написала ще одна жителька Кривого Рогу Антоніна Корченко.

Вона також дала реквізити для допомоги сім’ї, що втратила квартиру.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Антоніна (@korchenko.antonina)

Також усіх криворіжців, які постраждали від нічної атаки, обіцяють безкоштовно поселити у благодійному хостелі Центру підтримки ВПО "24" (контактний номер +380676868738).

У хостелі є кухня, душові, туалети, пральня і дитяча гральна кімната. За потреби потерпілим обіцяють надати харчі, засоби гігієни на перший час.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня росіяни обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок влучання у 5-поверхівку загинуло 11 людей, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.