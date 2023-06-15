Чи можна вживати воду з колодязів на підтоплених територіях – пояснюють у МОЗ

На підтоплених територіях вода у криницях та каптажах – спорудах, за допомогою яких підземна вода виводиться на поверхню землі – є небезпечною та не придатною до вживання.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Як пояснили у відомстві, на територіях, затоплених внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС, "висока вода" змивала все на своєму шляху.

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"Отже, ґрунт зі збудниками кишкових інфекцій, фекалії тварин і людей, добрива (наприклад, азотні) та інші забруднення могли потрапити в ці джерела води. Це може зробити їх непридатними до використання на багато місяців після затоплення", – кажуть у МОЗ.

Інфографіка МОЗ

Медики наголошують, що кип’ятіння води і знезараження її спеціальними засобами (таблетками для очищення) не позбавлять хімічного забруднення.

МОЗ закликає відмовитеся від вживання води з криниць та каптажів, особливо дітям.

У відомстві рекомендують використовувати для приготування їжі, господарських та гігієнічних потреб бутильовану або привозну воду, а також ту, яка постачається через централізовану систему і підлягає постійному моніторингу якості.

"За всіма дослідженнями вода з колодязів та каптажів не відповідає нормам. Щоб населення мало змогу використовувати питну воду, органи влади організовують її підвезення", – заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Утім, за словами Кузіна, на деяких територіях, де не вистачає підвезеної води, у крайніх випадках воду з колодязів можна використовувати тільки після фільтрування, відстоювання, кип'ятіння та дезінфекції.

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"У такому випадку кількість мікроорганізмів у воді буде мінімальна, вода буде безпечна в епідеміологічному плані, але на хімічний склад ці заходи не впливатимуть. Тому вживати її можна лише у крайніх випадках", – зазначає Кузін.

Як очистити воду з колодязів

Після того, як вода зійде, будуть працювати бригади представників ДСНС, які спочатку відкачують воду з підвалів, а потім почнуть очищати колодязі.

Воду з колодязів відповідно до методики доведеться відкачати, очистити стіни від нальоту, а дно – від осаду та сміття, а потім – продезінфікувати.

Після цього треба заповнити резервуар і знову відкачати воду. Користуватися колодязем можна лише після наступного заповнення та проведення лабораторного контролю води.

"Не використовуйте воду з природних джерел, поки спеціалісти Центрів контролю та профілактики хвороб не проведуть її лабораторне тестування на вміст небезпечних речовин та збудників хвороб", – закликають у відомстві.

Нагадаємо, на територіях, що постраждали внаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції, розгорнули інфекційні хаби.