Ротавірус та кишкова паличка: що відомо про стан води в південних областях

Після підриву Каховської ГЕС експерти Міністерства охорони здоров'я прогнозували забруднення води.

Наразі є лабораторне підтвердження щодо кишкової палички у водах біля Херсона.

Про це повідомив начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко під час круглого столу у Military Media Center.

Він зазначив, що у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати.

"Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок.

З нами паралельно робить аналізи СЕС, яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій. Ми досліджуємо воду з хімії, а вони – з біології", – повідомив Олег Павленко.

Водночас у Державній екологічній інспекції України заявили, що у пробах води не виявлено суттєвих перевищень концентрацій забруднюючих речовин.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону зазначив, що збудників холери не знайдено під час моніторингу в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

"Ми забезпечили розширення саме моніторингових точок щодо питної води. Відразу хотів би сказати, що холери ми не знаходимо зараз у морській та річковій воді.

Але водночас на Одещині ми вже кілька днів поспіль знаходимо ротавірус – це звичайна гостра кишкова інфекція, вірусна інфекція. При купанні, користуванні водоймами та при заковтуванні людина може отримати гостру кишкову інфекцію", – розповів Кузін.

Він додав, що воду моніторять у 40 точках у трьох областях.

Усіх пацієнтів, які потрапляють до лікарень з гострою кишковою інфекцією та серйозними розладами травлення, додатково перевіряють на холеру.

Наприклад, в Одеській області провели 172 таких дослідження.

Головний санлікар нагадав прості правила, які убезпечать від інфекційних захворювань:

не купатися у морі та річках, допоки вода забруднена внаслідок розливу води з Каховського водосховища;

використовувати лише підвізну, бутильовану чи очищену воду на підтоплених територіях.

"Також звертаємо увагу населення на те, що поки що деяку годину варто не купувати рибу, особливо в несанкціонованих точках продажу, оскільки ми дійсно не виключаємо того, що через море риби якась певна частина може недобропорядними громадянами перепродуватися і так само готуватися у неналежних умовах", – додав Кузін.

Нагадаємо, що внаслідок підриву Каховської ГЕС вода із однойменного водосховища розлилась вниз по руслу річки Дніпро. Через це затоплено низку населених пунктів, заправок, кладовищ, вигрібних ям тощо.

Фахівці попереджали про небезпеку вживання такої води та як треба її знезаразити у надзвичайній ситуації.