МОЗ розгорнуло інфекційні хаби на півдні України 

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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14 червня 2023

На територіях, що постраждали внаслідок підриву Росією Каховської гідроелектростанції, розгорнули інфекційні хаби.

Там прийматимуть пацієнтів з гострими кишковими й іншими інфекційними захворюваннями, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, інфекційні хаби тепер доступні:

  • на Миколаївщині, 
  • Херсонщині,
  • Дніпропетровщині.
 Фото: Geribody/Depositphotos

Також у лікарнях цих регіонів вже розгорнули додаткові інфекційні ліжка. 

Як повідомляє МОЗ, уряд також схвалив постанову, яка збільшує вартість пакета "Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях" вдвічі.

"Таке рішення дозволить лікарням сформувати більший запас "медичного кошика", необхідного для реагування на потенційні спалахи інфекційних хвороб на підтоплених територіях", – зазначили в МОЗ. 

У відомстві додали, що кожного пацієнта з важким перебігом гострої кишкової інфекції або розладом шлунково-кишкового тракту додатково обстежуватимуть на виявлення збудника холери. Лікарні Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини готові приймати таких пацієнтів. 

Вони працюватимуть як інфекційні хаби. Необхідними препаратами медзаклади забезпечені, як і засобами для швидкої діагностики гострих інфекційних хвороб. 

"Зокрема, визначені лікарні Херсонщини та Миколаївщини вже забезпечені необхідними препаратами, у тому числі наборами для діагностики та лікування холери. 

Це швидкі тести для первинної діагностики та спеціальні набори медикаментів і медичних виробів для лікування", – додали в МОЗ

У відомстві запевняють, що епідеміологічна ситуація на півдні України нині є прогнозованою та керованою. Якщо медиків певної спеціалізації на Херсонщині бракуватиме, то залучатимуть  спеціалістів з інших областей

Якщо виникнуть спалахи інфекційних хвороб, то додаткові інфекційні лікарні розгорнуть у сусідніх областях. 

Унаслідок руйнування Каховської ГЕС, моніторинговий контроль серед хворих на гострі На території областей, які зазнали підтоплення, посилено епідеміологічний нагляд. 

"В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя", – розповідають у МОЗ.

За результатами досліджень, вода, яку централізовано подають або підвозять населенню, відповідає Державним санітарним правилам та нормам і є безпечною для споживання. 

У МОЗ закликають не використовувати індивідуальні криниці та колодязі на територіях, де спадає повінь. Воду з них можна брати виключно після перевірки та дезінфекції.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, під час пандемії коронавірусу в Україні посилили спроможності лабораторій проводити діагностику методом ПЛР-тестів.

"Ми зараз в основному завозимо реактиви для ПЛР, оскільки вони значно швидше дають можливість ідентифікувати збудник", – заявив міністр охорони здоров’я "Укрінформу". 

Для діагностики холери вже є відповідні ПЛР-системи. Кожен випадок кишкової інфекції, який симптоматично нагадуватиме цю хворобу, медики зможуть швидко діагностувати, заявив глава МОЗ. 

"Це має дати можливість дозволить нам розподіляти потік хворих за кожним захворюванням", – додав Ляшко.

У перший день після підриву Росією дамби Каховської гідроелектростанції ВООЗ надала Україні набори для діагностики та лікування гострих кишкових інфекцій. У тому числі реактиви для Центрів контролю та профілактики хвороб, діагностики та лікування холери для 20 тис. пацієнтів. 

Нагадаємо, в Україні наразі не виявили жодного випадку захворювання на холеру.

Читайте також: Які захворювання можуть виникнути унаслідок затоплення територій – розповідають у МОЗ


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