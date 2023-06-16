День батька 2023: як провести свято з рідними на відстані

Щороку у третю неділю червня у світі відзначають День батька. Другий рік поспіль цей день в Україні є особливим, бо через війну багато дітей розлучені зі своїми батьками.

Цьогоріч ми відзначаємо День батька 18 червня.

"УП.Життя" розповідає історію свята та кілька ідей, як святкувати День батька, навіть якщо між вами сотні, або й тисячі кілометрів.

Історія свята

Фото: monkeybusiness /Depositphotos

Ідея започаткування цього дня виникла ще у 1910 році. Жительку міста Спокана (Вашингтон) Сонору Смарт до відзначення окремого Дня тата підштовхнула особиста історія.

Мама жінки померла після народження шостої дитини, а батьку Вільяму Смарту довелося взяти на себе роль обох батьків.

Уже після заміжжя, у 1909 році, Сонора пригадала своє дитинство під час церковної служби, присвяченої Дню матері. Жінка звернулася до міської ради Споткена й там схвалили її ініціативу.

Святкування призначили на день народження її батька, Вільяма Смарта – у червні, але згодом переносили через нестачу часу на підготовку.

За кілька років цю ідею підхопили інші міста штату Вашингтон, а майже через 50 років цей день почали відзначати скрізь у США третьої неділі червня.

День батька в Україні

В Україні День батька почали офіційно відзначати з 2019 року за указом п'ятого президента.

Громадська організація "Міжнародний Центр Батьківства" ще у 2006 році започаткувала ініціативу, яка займалася тим, щоб зробити Дня батька офіційним святом.

Понад 13 років обговорювали становлення цього свята. Спочатку пропонували третю неділю вересня, але врешті зійшлися на червні. Проте українці підхопили це свято значно раніше, ніж його визнали офіційним.

Як святкувати День батька

Влаштувати сімейну вечерю

Коли вся родина вдома, можна провести цей вечір разом за приготуванням вечері. Якщо проявити креативність, то вечерю можна провести онлайн.

"Українська правда. Життя" розповідала про низькокалорійні і небанальні рецепти приготування картоплі, способи, як можна заправити салат чи приготувати корисний десерт.

Читайте також: Як отримати максимум від сімейного обіду чи вечері

Пройти квест із завданнями

Організувати кілька завдань і подарунків для батька за їхнє виконання. Завдання можна придумувати як офлайн, так і онлайн.

Наприклад, в будь-яку коробку можна зібрати 10 завдань, які треба фізично виконати, або запитань, на які треба чесно відповісти. За кожне виконане завдання чи відповідь – отримаєте подарунок. Наприклад: "Розкажіть про 5 найкращих рис, які в мені є".

Зіграти в сімейні настільні ігри

Якщо у вас є улюблені настільні ігри, спробуйте зіграти їх з батьками або з дітьми. Це допоможе краще пізнати один одного та відволіктися.

Вправи на зближення

Також психологи радять організувати вправи на зближення. Їх можна виконувати також онлайн. Ось кілька з них:

"Малюємо разом"

Гра допоможе проаналізувати розуміння, навчити витримці та розвинути терпіння.

Учасники беруть один олівець та малюють малюнок разом. При цьому не можна розмовляти. Намагайтеся не домовлятися, що саме будете малювати, можна лише окреслити тематику. Старайтеся слідувати один за одним, інколи – прислухатися, інколи – підказувати. Це допоможе вам зрозуміти, наскільки у вас схожі уявлення на ту чи іншу тематику. Згодом цей малюнок можна буде додати до сімейного альбому або ж проаналізувати разом.

"Продовжи пропозицію"

Гра спрямована на краще пізнання один одного.

Учасникам необхідно продовжити такі пропозиції:

Я ціную у своїх найближчих людях… Я люблю батьків/дітей за… Моя мама/тато/дитина… Я дуже хочу… Я поважаю своїх близьких за… Якби я міг, я зробив би для своєї сім'ї…

"Пантоміма"

Учасники використовують картки із завданнями, на яких написано слова, або ж можуть загадувати їх один одному. Той, кому загадали слово, має жестами показати його для інших, аби ті відгадали. Це можуть бути живі та неживі предмети.

"Іспит"

Дорослі та діти заповнюють по два бланки. В одному вони пишуть відповіді від себе, в інших – від імені своїх близьких. Запитання стосуються улюблених кольорів (батька або дитини), свята, страви, шкільного предмета, хобі, музики і тд. Наприкінці анкетування відповіді звіряють або ж вгадують, про кого написано.

Слід памʼятати, що головне завдання цього свята – привернути увагу до ролі батьків у родині, підвищити їхню значущість, підтримати батьків-одинаків та подякувати татам за захист у такий складний час.

А найкращий подарунок – це час, проведений разом.