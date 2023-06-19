"Стан важкий": у Києві у парку Партизанської слави помітили лося. ФОТО

ОНОВЛЕНО 19.06.2023 о 13:30

На стадіон у Парку партизанської слави у Києві зайшов лось.

Як розповіли УП.Життя очевидці, тварину помітили ще о 6 ранку.

Станом на 9:50 на місці працює служба порятунку тварин. Разом з працівниками поліції її представники перебувають поблизу лося.

Як розповів УП. Життя черговий парку Анатолій, тварина зламала паркан стадіону рано-вранці, а потім бігала стадіоном, намагаючись знайти вихід.

Лось у Парку партизанської слави. Фото: УП. Життя

Службу порятунку тварин, за словами Анатолія, викликали одразу, але приїхала вона лише близько 9:30.

Тварина періодично встає, але більшість часу проводить лежачи і виглядає виснаженою. Ветеринарка, яка також прибула до парку, оцінила стан лося як "дуже важкий".

Рятівники тварини. Фото: УП. Життя

Авто з реабілітаційного центру. Фото: УП. Життя

Лось в парку Києва. Фото: "УП. Життя"

Стадіон, де помітили тварину. Фото: УП. Життя

О 10:30 тварину забрали до реабілітаційного центру, щоб надати допомогу.

Як згодом повідомили у службі порятунку тварин (Kyiv Animal Rescue Group), Kyiv Animal Rescue Group, лось міг постраждати внаслідок ДТП.

"На момент приїзду екіпажу лось вже перебував в досить важкому стані. Ймовірно він став жертвою ДТП і в шоці забіг на стадіон. Тварині вкололи заспокійливе і передали Центру порятунку диких тварин, котрий буде опікуватись лосем надалі", – йдеться у повідомленні.

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