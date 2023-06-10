До Одеси на дошках приплив пес із затопленої Херсонщини: як допомогти тварині

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 червня 2023

Після підриву росіянами Каховської ГЕС із затопленої Херсонщини до Одеси "приплив" вцілілий собака.

Пес врятувався від води, сидячи на дошках, які прибило до берега разом зі сміттям. 

Тварину на імпровізованому плоту помітили місцеві жителі, повідомляє громадська організація Animal SOS Odessa.

Допомогу для чотирилапого можна приносити в одеську клініку "Лессі".

 Після підриву Каховської ГЕС із Херсонщини до Одеси прибило вцілілого собаку

"Його врятували та привезли до нас вчора вночі. Зараз хлопчик знаходиться на лікуванні в клініці Лесі.

Хто хоче допомогти саме йому – може заносити допомогу в клініку. Дякуємо!" – повідомили зоозахисники.

Також одесити помічали біля узбережжя диван та інші побутові речі, які принесло з затоплених районів Херсонщини.

Нагадаємо, уже п'ятий день рятувальники, поліціянти, військові та волонтери рятують людей і тварин, яких затопило внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Раніше на Херсонщині поліціянт врятував собаку із водяної пастки – привʼязаний пес стояв по шию у воді.

А російські терористи забрали життя майже 300 тварин із зоопарку "Казкова діброва": вижили лише деякі гризуни і птахи.

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