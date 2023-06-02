Куди зникли хрущі – пояснює ентомологиня

У соцмережах активно ширяться питання про те, чому цього року ніхто не бачить хрущів, адже їхню відсутність помітили у різних регіонах України.

"УП. Життя" поспілкувалася з ентомологинею Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Русланою Драб, яка розповіла про причину таких чуток та розвіяла міфи про зникнення хрущів.

Куди зникли хрущі?

Користувачі соцмереж висунули власні теорії цієї ситуації:

пандемія COVID-19;

пожежа в Чорнобильській зоні через бойові дії;

холодна весна.

"Нема науково доведеної думки, що щось з цього переліку таки впливає на зникнення хрущів. Згідна з тим, що в цьому році їх набагато менше, ніж зазвичай. Це насправді пов’язано з особливостями життєвого циклу жуків", – каже ентомологиня.

За її словами, життя хруща триває приблизно 3-5 років, більшу його кількість вони проводять у стадії личинки у ґрунті. Це їхній природний річний цикл.

Близько 30-40 днів жуки проживають на поверхні ґрунту, де й розмножуються.

Тому й кількість хрущів з кожним роком суттєво відрізняється. Все залежить від того, коли личинки дозрівають і хрущі з лялечок перетворюються на дорослих жуків.

Також існує поняття популяційної хвилі комах, тобто природного процесу, коли в різних регіонах країни кількість комах різна.

Кількість хрущів в тому чи іншому регіоні може також залежати від кліматичних умов, а саме від температури і вологості.

"Бувають випадки, зокрема, як кілька років тому, що хрущі просто не вилітали в травні, тому що було холодно. Вони зробили це аж у вересні", – зазначає Руслана Драб.

Їхня чисельність також залежить від складу ґрунту в регіоні. У глинисту їм важко відкладати личинки, на відміну від піщаного.

Ентомологиня додає, що також є припущення про те, що на зменшення кількості хрущів могли вплинути інтенсивні повені в різних часинах України цьогоріч. Тим комахам, які перебували на стадії лялечки, потім було важко злетіти через вимивання ґрунту водою.

Попри те, що самі хрущі майже не помітні, личинок в ґрунті – багато. Це свідчить про те, що вони є і нікуди зникнуть.

Ці жуки дуже легко адаптуються до будь-яких умов та швидко відновлюють свою популяцію.

"Хрущі – це шкідники. Їхні дорослі особини їдять листя дерев у садах і парках. Личинки харчуються корінням рослин, що призводить до їх загибелі. Та все ж вони запилюють рослини. Ними харчуються багато птахів, ящірок, рептилій і їжаків.

Оскільки вони мають в складі багато протеїну, то є досить ситним кормом. Личинки хруща – чудова наживка для риболовлі. Тому, безумовно, вони приносять і багато користі для природи", – додає ентомологиня.

Раніше ми пояснювали, чому одних людей комарі кусають постійно, а інших – ні. .





