"Це ж військові, а не прості люди": нацгвардійці запитали дітей про свою професію. ВІДЕО

Військові Національної гвардії поставили кілька запитань школярам молодших класів про свою професію. Зокрема про те, чи важко бути військовим та які тварини є у війську.
Відповіді маленьких "експертів" опублікували на сторінці Національної гвардії.
Військовий запитав у малечі, чому на їхню думку армійці називають одне одного позивними.
Один зі школярів із дивуванням відповів, що "це ж військові, це не люди прості", а інший хлопчик припустив, що "почувши справжнє ім’я армійця, ворог може дізнатися повну інформацію про нього".
На запитання про те, чи можуть в армії служити дівчата, школярка відповіла так, й додала, що "є багато жінок в армії".
Ствердним "так" відповів хлопчик на запитання про те, чи важко бути військовим.
Нацгвардієць також запитав у дітей, які тварини є в армії.
"Котики, песики, маленькі цуцики й мають ще бути маленькі кошенятка. Котики допомагають радувати всіх військових, а песики вміють копати лапами й за запахом шукати вибухівку", – розповів школяр.
"Пси! Вони знаходять міни", – зазначив інший учень.
Раніше ми розповідали про найстрашніший день – 24 лютого – очима дітей.
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