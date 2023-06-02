У Києві на залізничному вокзалі відкрили оновлену зону розваг для дітей. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
Роман Романюк УП
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2 червня 2023

У Києві на вокзалі Київ-Пасажирський відкрили новий розважальний простір для дітей.  

Майданчик створили за підтримки Укрзалізниці та ЮНІСЕФ, повідомляє кореспондент УП. 

Зона включає кілька різних спортивних локацій, а також має музей залізниці, лекторій й декілька зон для відпочинку.

Майданчик безбар'єрний й доступний для всіх відвідувачів вокзалу.

Майданчик вкритий зеленим килимом, який нагадує траву. Всі фото – Роман Романюк/УП

Тут можна не лише відпочити, а й розважитися. Головне не спізнитися на потяг

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий стукає по буксах. Ну цікаво ж!

Також майданчик облаштований для наймолодших, щоб було весело й цікаво 

Після таких розваг подорож буде особливо приємною  

На відкриття дитячого простору прибула перша леді Олена Зеленська, віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков, міністр освіти Оксен Лісовий, голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко. 

Також на відкриття завітали зіркові гості, зокрема Олександр Педан.

За словами Кубракова, подібні зони у партнерстві з ЮНІСЕФ пізніше можуть з'явитися і в інших містах України.

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