На Львівщині відкрили першу в Україні "Школу безпеки" для дітей

На Львівщині відкрили першу в Україні "Школу Безпеки" від Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Школярів навчатимуть правилам мінної і пожежної безпеки, а також – безпечної поведінки загалом.
Відкриття закладу при Самбірському районному управлінні ДСНС у Львівській області відбулось 5 травня, повідомляє ДСНС.
"Школа безпеки" розділена на кілька зон. Одна з кімнат школи – це навчальний клас, де діти вивчатимуть правила мінної безпеки, а також зможуть практично застосувати різні безпекові вміння.
Друга зона – це кухня, де хлопців та дівчат вчитимуть правилам безпеки поводження з електроприладами та іншим кухонним обладнання.
Третя кімната – це ігрова, де дітям пропонуватимуть ігри, які пропагують правила безпечної поведінки.
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Також у школі є спальня.
"Часто пожежі виникають саме у цій кімнаті і діти мають можливість практично відпрацювати дії при виникненні пожежі.
Так сталось і сьогодні під час проведення уроку з дітками 3-го класу у спальній кімнаті виникла пожежа, кімната за лічені хвилини наповнилась димом і діти не гаючи часу вийшли з кімнати на вулицю та зателефонували до Служби порятунку "101", де чітко повідомили інформацію про те де виникла пожежа", – кажуть у ДСНС.
Методичні матеріали для "Школи безпеки" були розроблені UNICEF Ukraine спільно з ДСНС України.
"Ми впевнені, що "Школа Безпеки" стане місцем, де діти матимуть змогу навчатись важливим навичкам та правилам пожежної, мінної безпеки та захистити своє життя та здоров’я", – додають рятувальники.
Раніше надзвичайники відкривали "класи безпеки" для дітей у школах.
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