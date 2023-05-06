На Львівщині відкрили першу в Україні "Школу безпеки" для дітей

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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6 травня 2023

На Львівщині відкрили першу в Україні "Школу Безпеки" від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Школярів навчатимуть правилам мінної і пожежної безпеки, а також – безпечної поведінки загалом.

Відкриття закладу при Самбірському районному управлінні ДСНС у Львівській області відбулось 5 травня, повідомляє ДСНС.

"Школа безпеки" розділена на кілька зон. Одна з кімнат школи – це навчальний клас, де діти вивчатимуть правила мінної безпеки, а також зможуть практично застосувати різні безпекові вміння. 

Друга зона – це кухня, де хлопців та дівчат вчитимуть правилам безпеки поводження з електроприладами та іншим кухонним обладнання. 

Третя кімната – це ігрова, де дітям пропонуватимуть ігри, які пропагують правила безпечної поведінки.

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Також у школі є спальня. 

"Часто пожежі виникають саме у цій кімнаті і діти мають можливість практично відпрацювати дії при виникненні пожежі. 

Так сталось і сьогодні під час проведення уроку з дітками 3-го класу у спальній кімнаті виникла пожежа, кімната за лічені хвилини наповнилась димом і діти не гаючи часу вийшли з кімнати на вулицю та зателефонували до Служби порятунку "101", де чітко повідомили інформацію про те де виникла пожежа", – кажуть у ДСНС.

Методичні матеріали для "Школи безпеки" були розроблені UNICEF Ukraine спільно з ДСНС України.

"Ми впевнені, що "Школа Безпеки" стане місцем, де діти матимуть змогу навчатись важливим навичкам та правилам пожежної, мінної безпеки та захистити своє життя та здоров’я", – додають рятувальники.

Раніше надзвичайники відкривали "класи безпеки" для дітей у школах.

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