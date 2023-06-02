"Наближаємося до переломних моментів": науковці назвали критерії безпеки Землі

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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2 червня 2023

Вчені визначили показники безпеки нашої планети. Через людську діяльність більшість з них вже недосяжні. 

Це створює загрозу для сталого життєзабезпечення та має негативний вплив на соціальну рівність, йдеться у звіті науковців, повідомляє The Guardian.

Вчені виділили кілька показників безпеки на Землі:

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  • зміна клімату;
  • нестача питної води;
  • використання хімікатів для збільшення врожайності;
  • забруднення повітря;
  • недостатня підтримка екосистеми.
 Фото: SashaKhalabuzar/Depositphotos

"Ми досягли того, що я називаю точкою насичення, коли межі біофізичної здатності Земної системи вже не можуть залишатися в стабільному стані. Наближаємося до переломних моментів, оскільки бачимо все більше стихійних явищ",  каже один із авторів дослідження  професор Йохан Рокстрьом.

Один з кроків покращення ситуації –  світове рішення зберегти мінімальний рівень глобального потепління.Багато людей вже постраждало від надзвичайної спеки, посухи та повеней, тому це дуже важливо.

На думку науковців, щоб досягнути цілі, від 50 до 60% світу має містити природні екосистеми. 

Також важливо боротися з забрудненням повітря. Оскільки, це дуже негативно впливає як на здоров’я людей, так і на погодні умови.

Щодо питної води, то за словами науковців, на будь-якій водозбірній ділянці може бути перекрито не більше за 20% стоку річок та струмків. В іншому випадку  це призведе до погіршення якості води та втрати прісноводних істот, які там мешкають.

Ще одна проблема  – використання хімічних речовин для збільшення врожайності. Це призводить до стоків у водні системи, які провокують цвітіння водоростей і шкідливі для людей. Тому необхідно шукати природні методи покращення врожайності.

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"Лікар сказав би, що Земля зараз справді дуже хвора в багатьох областях. І це впливає на людей, які тут живуть. Ми повинні усунути не лише симптоми, а й причини", – додала співголова Комісії Землі та професорка навколишнього середовища в Університеті Амстердама Джоєта Гупта.

Вчені планують створити так звану Комісію Землі. Там працюватимуть провідні науковці з цілого світу. Їхнє завдання – створити наукову основу для цілей і методів сталого розвитку. Вони повинні виходити за межі поточної уваги до клімату та враховувати інші показники.

Нагадаємо, до 2100 року через поступові зміни температури й опадів клімат Землі може змінитися майже на половині її території.

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