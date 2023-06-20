Один з членів екіпажу вийшов на зв'язок: деталі про зниклий підводний човен "Титан"

ОНОВЛЕНО 12:50

Пошук зниклого підводного судна "Титан", який розпочав експедицію до затонулого лайнера "Титанік", продовжується.

Однак один з пасажирів ірландський дослідник Рорі Голден вийшов на зв'язок та зазначив, що він у порядку. Чоловік попросив не намагатися вгадати імена інших пасажирів, бо це не етично.

"Я дуже хочу подякувати всім, хто намагався надіслати мені повідомлення та WhatsApp. Ми чекаємо, допоки відомства здійснюють велику пошуково-рятувальну роботу. Реакція та пропозиції допомоги в усьому світі дійсно вражаючі, і лише показують справжню доброту людей в такі часи", – написав він.

Підводний апарат Titan відходить від стартової платформи. Фото: OceanGate

Раніше у ВВС повідомляли, що на борту, ймовірно, перебувають п'ять пасажирів. Зокрема:

бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг;

пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман;

французький дослідник Поль-Анрі Наржоле;

виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш – фірми, яка здійснила цей підводний рейс.

Для пошуку судна використовують військові літаки, підводний човен і гідроакустичні буї.

"Наразі ми зосереджені на тому, щоб отримати якомога більше можливостей у цьому районі", – сказав на пресконференції контр-адмірал Джон Могер з берегової охорони США.

Він також додав, що підводний апарат має від 70 до повних 96 годин кисню, зазначає CNN. Це потенційно дає рятувальникам час до п'ятниці на пошуки субмарини.

Журналісти CNN також розповіли, як виглядає підводний апарат зсередини. Вони побували там минулого року. Місця обмаль: ні стільців, ні сидінь, пасажири сидять на підлозі, схрестивши ноги, роззувшись перед входом.

Кореспондент CBS Девід Пог розповів, що під час занурення до "Титаніка" минулого року, люк був закритий ззовні 17 болтами – іншого виходу не було.

Пасажирам також рекомендують обмежити свій раціон до та під час занурення, "щоб зменшити ймовірність того, що вам знадобиться користуватися зручностями".

Протягом півтора дня від екіпажу немає жодної звістки, тому експерти припускають, що шанси на порятунок мізерні. Підводний корабель могли спіткати такі неприємності як:

відключення електроенергії – воно могло спричинити втрату зв’язку;

– воно могло спричинити втрату зв’язку; коротке замикання могло спричинити пожежу на борту. Вогонь не лише зруйнує системи судна, але й утворить токсичні випари в невеликому замкнутому просторі;

могло спричинити пожежу на борту. Вогонь не лише зруйнує системи судна, але й утворить токсичні випари в невеликому замкнутому просторі; затоплення – на глибинах "Титаніка" величезний тиск спричинив би вибух більшості суден;

на глибинах "Титаніка" величезний тиск спричинив би вибух більшості суден; заплутування через течії на дні океану, безпосередньо серед уламків крейсера або через те, що опинились в пастці через перекритий шлях.

Нагадаємо, зв'язок з туристичним підводним човном "Титан" зник вранці неділі 18 червня. Приблизно через 1 годину 45 хвилин після занурення. Його використовували для огляду уламків відомого затонулого корабля "Титанік".