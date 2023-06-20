В Івано-Франківську на кладовище хочуть закупити електросамокати та велосипеди

Через значне розширення кладовища в Івано-Франківську місцева влада хоче закупити електросамокати та велосипеди.

Їх можна буде взяти на прокат, щоб швидше пересуватися територією цвинтаря, зазначає міський голова Руслан Марцінків.

"Отримую дуже багато повідомлень про те, що важко пересуватись нашим міським кладовищем. На превеликий жаль, війна значно його розширила", – розповів він.

Реклама:

Руслан Марцінків додав, що місцева влада працює над тим, щоб запустити ще й автобус.

План цвинтаря у Франківську. Фото: Руслан Марцінків

"Робимо так, щоб люди могли відвідувати могили рідних без перешкод", – наголошує мер Франківська.

Однак, у коментарях під його постом у Facebook чимало людей висловили обурення щодо цієї ідеї.

На думку противників, переважна більшість відвідувачів цвинтаря – це літні люди, які навряд зможуть скористатися таким транспортом.

Читайте також: У Київраді можуть скасувати рішення про облаштування військового цвинтаря на Лисій горі

Реклама: