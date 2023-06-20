В Івано-Франківську на кладовище хочуть закупити електросамокати та велосипеди

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 червня 2023

Через значне розширення кладовища в Івано-Франківську місцева влада хоче закупити електросамокати та велосипеди.

Їх можна буде взяти на прокат, щоб швидше пересуватися територією цвинтаря, зазначає міський голова Руслан Марцінків.

"Отримую дуже багато повідомлень про те, що важко пересуватись нашим міським кладовищем. На превеликий жаль, війна значно його розширила", – розповів він.

Руслан Марцінків додав, що місцева влада працює над тим, щоб запустити ще й автобус.

 План цвинтаря у Франківську. Фото: Руслан Марцінків

"Робимо так, щоб люди могли відвідувати могили рідних без перешкод", – наголошує мер Франківська.

Однак, у коментарях під його постом у Facebook чимало людей висловили  обурення щодо цієї ідеї. 

На думку противників, переважна більшість відвідувачів цвинтаря – це літні люди, які навряд зможуть скористатися таким транспортом.

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