У Київраді можуть скасувати рішення про облаштування військового цвинтаря на Лисій горі

На сайті Київської міської ради опублікували проєкт рішення про скасування будівництва військового кладовища на Лисій горі.

Про це повідомили у Київському еколого-культурному центрі.

Раніше Кабінет Міністрів України звернувся до столичної влади з проханням зміни місце розташування цвинтаря. Згодом земельна комісія Київської ради також відмовилася від облаштування цвинтаря на Лисій горі.

Реклама:

Київський еколого-культурний центр подав до суду позов на захист заповідного об’єкту та пам’ятки культурної спадщини національного значення Лиса гора. Як повідомили у центрі, проєкт рішення на сайті Київської міської ради з’явився через два дні після того, як столичний окружний адміністративний суд почав розглядати справу.

Проєкт рішення Київради

"Видно, чиновники КМДА зрозуміли, що в суді вони програють і тому вирішили самі скасувати скандальне рішення. Таким чином, вже стає неважливим, хто першим прийде до фінішу. Або Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ), скасувавши рішення Київради в суді, або сама Київрада, скасувавши своє скандальне рішення на сесії. Головне, що Лиса гора скоро буде врятована", – кажуть в організації.

Все ще незабудована Лиса Гора. Фото: КЕКЦ

Нагадаємо, рішення про облаштування цвинтаря на Лисій горі Київрада ухвалила 27 жовтня 2022-го. Ініціатором цієї пропозиції був Кабінет міністрів, який доручив КМДА розробити відповідний проєкт та детальний план території.

Розпочати будівництво Кабмін планував у квітні, а наприкінці 2023 року меморіальний комплекс уже мав запрацювати.

Кияни підтримали петицію з вимогою змінити місце для меморіального поховання, але Віталій Кличко відхилив її.

На Лисій горі у Києві традиційно проводять зустрічі представники різних субкультур, толкієністи, а також язичники.

Реклама:

Окрім цього, Лиса гора є регіональним ландшафтним парком та частиною природно-заповідного фонду, землекористувачем якої є Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця".