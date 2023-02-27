У Київраді можуть скасувати рішення про облаштування військового цвинтаря на Лисій горі

На сайті Київської міської ради опублікували проєкт рішення про скасування будівництва військового кладовища на Лисій горі.
Про це повідомили у Київському еколого-культурному центрі.
Раніше Кабінет Міністрів України звернувся до столичної влади з проханням зміни місце розташування цвинтаря. Згодом земельна комісія Київської ради також відмовилася від облаштування цвинтаря на Лисій горі.
Київський еколого-культурний центр подав до суду позов на захист заповідного об’єкту та пам’ятки культурної спадщини національного значення Лиса гора. Як повідомили у центрі, проєкт рішення на сайті Київської міської ради з’явився через два дні після того, як столичний окружний адміністративний суд почав розглядати справу.
|Проєкт рішення Київради
"Видно, чиновники КМДА зрозуміли, що в суді вони програють і тому вирішили самі скасувати скандальне рішення. Таким чином, вже стає неважливим, хто першим прийде до фінішу. Або Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ), скасувавши рішення Київради в суді, або сама Київрада, скасувавши своє скандальне рішення на сесії. Головне, що Лиса гора скоро буде врятована", – кажуть в організації.
|Все ще незабудована Лиса Гора. Фото: КЕКЦ
Нагадаємо, рішення про облаштування цвинтаря на Лисій горі Київрада ухвалила 27 жовтня 2022-го. Ініціатором цієї пропозиції був Кабінет міністрів, який доручив КМДА розробити відповідний проєкт та детальний план території.
Розпочати будівництво Кабмін планував у квітні, а наприкінці 2023 року меморіальний комплекс уже мав запрацювати.
Кияни підтримали петицію з вимогою змінити місце для меморіального поховання, але Віталій Кличко відхилив її.
На Лисій горі у Києві традиційно проводять зустрічі представники різних субкультур, толкієністи, а також язичники.
Окрім цього, Лиса гора є регіональним ландшафтним парком та частиною природно-заповідного фонду, землекористувачем якої є Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця".
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