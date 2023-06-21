У зоні пошуків підводного човна "Титан" почули звуки: що відомо про рятувальну місію зниклого судна

Під час пошуку зниклого човна з туристами, яке відправилося до уламків "Титаніка", почули підводні звуки.

Про це повідомляє Reuters.

Роботизовані підводні пошукові операції були спрямовані в район, звідки чули звуки, але ознак зниклого судна не знайшли.

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У пошукових роботах брали участь турбогвинтові літаки Lockheed P-3 Orion, які мають обладнання для виявлення підводних човнів.

Титан. Фото: oceangate

Канадські військові скинули гідроакустичні буї, щоб вловити будь-які звуки, які могли надходити від "Титана".

Берегова охорона не уточнює природу чи масштаб звуків.

Однак, як повідомляють джерела в уряді США, канадські літаки фіксували звуки стуку з 30-хвилинними інтервалами у зоні пошуку.

За словами професора морської інженерії в Університетському коледжі Лондона Алістера Грейга, у разі надзвичайної ситуації під час занурення пілот "Титана", швидше за все, випустив би важки, щоб спливти на поверхню.

Однак за відсутності зв’язку знайти підводний апарат розміром із фургон у величезній Атлантиці виявилося б складно.

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Вихід з човна ретельно закритий, що унеможливлює порятунок туристів без сторонньої допомоги, навіть якщо він спливе.

Якщо "Титан" застряг на дні океану, рятувальні роботи зіткнуться з ще більшими труднощами через екстремальний гідростатичний тиск і повну темряву на дні моря.

Експерт Тім Метлін сказав, що на морському дні буде майже неможливо евакуювати людей з одного підводного човна на інший.

Підводний апарат "Титан" американської компанії OceanGate Expeditions втратив зв’язок зі своїм надводним судном 18 червня вранці приблизно через 1 годину 45 хвилин після занурення. Екскурсія до уламків "Титаніка" мала тривати 2 години.

Міні-підводний човен сконструйований так, що може залишатися під водою протягом 96 годин. Однак вранці 21 червня на човні мав закінчиться кисень. Тож навіть якщо човен вцілів, туристи, які перебували на ньому, скоріш за все загинули.

На борту Титана для туристичної експедиції, яка коштує 250 тис. доларів з людини, були британський мільярдер Хеміш Гардінг, 58 років, і бізнесмен пакистанського походження Шахзада Давуд, 48 років, зі своїм 19-річним сином Сулеманом, які обидва є громадянами Великої Британії.

Повідомляється, що на борту також були 77-річний французький дослідник Поль-Анрі Наржоле та Стоктон Раш, засновник і генеральний директор OceanGate Expeditions. Влада не підтвердила особи жодного пасажира.

Станом на 19 червня літаки та кораблі берегової охорони США, ВМС США та збройних сил Канади прочесали понад 7600 квадратних миль Північної Атлантики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з пасажирів ірландський дослідник Рорі Голден вийшов на зв'язок та зазначив, що він у порядку. Чоловік попросив не намагатися вгадати імена інших пасажирів, бо це не етично.