У Мексиці через сильну спеку з водосховища "винирнула" церква XVI сторіччя. ФОТО

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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21 червня 2023

У Мексиці з водосховища, яке висихає через сильну спеку, "винирнула" церква колоніальної епохи.

Про це повідомляє Euronews.

Домініканський храм Кечула XVI століття розташований у штаті Чьяпас. Римсько-католицька споруда була майже затоплена після того, як на річці Гріхальва збудували дамбу.

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Для того, щоб відвідати частково затоплену церкву, туристи прибували човнами.

 Храм до посухи. Фото: visitchiapas

Однак високі температури та відсутність дощу, які минулого тижня призвели до загибелі 8 мексиканців, повністю оголили старовинну конструкцію.

 Храм після посухи. Фото: Raul VERA #AFP

Наразі відвідувачі приїжджають до дверей храму на автомобілях і мотоциклах.

 Храм після посухи. Фото: Raul VERA #AFP

Теплова хвиля, яка охопила Мексику, не є винятковою для Чьяпасу.

В інших регіонах країни зафіксовано температури, що перевищують 40°C. Навіть у Мехіко, де клімат м'якший, температура минулого тижня досягла 35°C. Це третя хвиля спеки в країні за рік, і експерти попереджають, що вона може тривати ще два тижні.

Нагадаємо, згідно з даними кліматичного звіту Всесвітньої метеорологічної організації та Служби зі зміни клімату Європейського Союзу за останні 30 років температура в Європі піднялася на 1,5°C вище, ніж у доіндустріальний період. Минулого року в Європі було приблизно ще на 2,3 градуса спекотніше. Франція, Німеччина, Італія, Португалія, Іспанія та Велика Британія пережили найтепліший рік за всю історію спостережень.

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