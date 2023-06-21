У Мексиці через сильну спеку з водосховища "винирнула" церква XVI сторіччя. ФОТО

У Мексиці з водосховища, яке висихає через сильну спеку, "винирнула" церква колоніальної епохи.
Про це повідомляє Euronews.
Домініканський храм Кечула XVI століття розташований у штаті Чьяпас. Римсько-католицька споруда була майже затоплена після того, як на річці Гріхальва збудували дамбу.
Для того, щоб відвідати частково затоплену церкву, туристи прибували човнами.
|Храм до посухи. Фото: visitchiapas
Однак високі температури та відсутність дощу, які минулого тижня призвели до загибелі 8 мексиканців, повністю оголили старовинну конструкцію.
|Храм після посухи. Фото: Raul VERA #AFP
Наразі відвідувачі приїжджають до дверей храму на автомобілях і мотоциклах.
|Храм після посухи. Фото: Raul VERA #AFP
Теплова хвиля, яка охопила Мексику, не є винятковою для Чьяпасу.
В інших регіонах країни зафіксовано температури, що перевищують 40°C. Навіть у Мехіко, де клімат м'якший, температура минулого тижня досягла 35°C. Це третя хвиля спеки в країні за рік, і експерти попереджають, що вона може тривати ще два тижні.
Нагадаємо, згідно з даними кліматичного звіту Всесвітньої метеорологічної організації та Служби зі зміни клімату Європейського Союзу за останні 30 років температура в Європі піднялася на 1,5°C вище, ніж у доіндустріальний період. Минулого року в Європі було приблизно ще на 2,3 градуса спекотніше. Франція, Німеччина, Італія, Португалія, Іспанія та Велика Британія пережили найтепліший рік за всю історію спостережень.
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