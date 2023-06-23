В Україні випустили іменні марки, щоб вшанувати загиблих прикордонників

У Львові презентували новий блок поштових марок для вшанування пам’яті загиблих прикордонників.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

На блоці "Герої України – прикордонники" увіковічили 8 загиблих захисників кордону:

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Полковника Євгенія Пікуса. Він загинув 25 серпня 2014 року в бою на Луганщині.

Старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова, якого вбили окупанти 17 лютого 2015 року у Луганській області.

Генерала-майора Ігора Момота, який загинув 11 липня 2014 року на Луганщині.

Полковника, начальника відділу прикордонної служби Віталія Кучерявого. Герой загинув 13 березня 2022 року у Луганській області.

Офіцера Ігоря Дашка, який героїчно підірвав себе у Маріуполі у квітні 2022 року, щоб врятувати побратимів та протистояти ворогові;

Полковника Романа Гаха, який загинув 6 березня 2022 року;

Майора Георгія Стрелкова, який загинув 1 листопада 2022 в бою на Донеччині;

Полковника Юрія Юрчика. Він загинув у бою на Донеччині 8 січня 2023.

Іменні марки. Фото: Державна прикордонна служба

Погашення марок. Фото: Державна прикордонна служба

Презентація погашення марок. Фото: Державна прикордонна служба

"Дякую , що пам’ятаєте про подвиг мого батька. Вірю, що Україна буде вільною і незалежною", – сказала на заході донька Героя України Ігоря Дашка Марія.

Частина коштів з продажу марок піде на закупівлю дронів та інших потреб прикордонників на фронті.