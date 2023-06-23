Як потонув "Титан": що відомо про вибух на підводному човні, який прямував до уламків "Титаніка"

Пошукова операція підводного човна "Титан", який прямував до уламків затонулого "Титаніка", завершилася.

На морському дні знайшли уламки, які стали підтвердженням того, що судно вибухнуло, а туристи, які на ньому знаходилися, загинули. Утім, їхні шанси вижити здавалися мінімальними вже після 4 діб пошуку, оскільки запасу кисню на човні вистачало лише на 96 годин.

Наразі продовжуватимуть обшук території, щоб знайти тіла загиблих пасажирів підводного апарату, однак невідомо, чи це вдасться.

Про те, як звершилася пошукова місія, про причини трагедії та небезпеки для наступних дослідницьких місій пишуть CNN, Reuters та ВВС.

Уламки "Титана" знайшли за 500 метрів від потонулого "Титаніка"

Уламки знаходилися на дні океану, приблизно за 500 метрів від носової частини "Титаніка" на глибині 4 км під поверхнею у віддаленому куточку Північної Атлантики, куди прямувало судно з туристами та дослідниками.

"Титан" розпізнали по п’яти великих уламках, які виявили пошукові бригади. Першим знайденим фрагментом був носовий конус судна, розташований за межами корпусу під тиском. Потім виявили "велике поле уламків". Саме ця знахідка стала першою ознакою підводної катастрофи.

Пізніше під водою знайшли ще кілька фрагментів корпусу човна.

Капсулу або так званий "чорний ящик" корабля наразі не знайдено. На борту знаходилося п'ятеро людей. Зокрема, бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш – фірми, яка здійснила цей підводний рейс. Усі вони згинули.

Підводне судно компанії OceanGate

Як знайшли "Титан"

Транспортні засоби ROVs, які використовувалися для пошуку зниклого підводного апарату "Титан", є потужними машинами, оснащеними світлом, камерами та технологіями. Вони створені спеціально для того, щоб потрапити на глибину. Машини підключені до судна, яке залишається на поверхні води.

Коли транспортний засіб досягає глибини моря, пілот на кораблі повинен зорієнтуватися, де знаходиться машина. Все, що відбувається на глибині, фіксується на камери, і пілот може керувати пошуковою операцією дистанційно.

Субмарина "Титан" на 5 людей. Фото: OceanGate

Саме ці машини і знайшли сміття та уламки на океанічному дні, які виявилися фрагментами затонулого судна.

23 червня 2023 року Берегова охорона США повідомила, що завершує п’ятиденний пошук "Титана".

Коли і як вибухнув "Титан"

Коли і за яких обставин вибухнуло судно, наразі невідомо. Однак розташування поля уламків відносно близько до "Титаніка" і час, коли зник зв'язок з судном, свідчать про те, що катастрофа сталася у день занурення човна, у неділю 18 червня.

Військово-морські сили США окремо зазначили, що виявили аномалію, яка відповідає імплозії (вибух, який направлений не назовні, а всередину) поблизу місця розташування підводного апарату, коли зв’язок з ним був втрачений.

Звук був уловлений надсекретною системою, призначеною для виявлення підводних човнів противника.

Директор OceanGate Стоктон Раш. Фото: OceanGate

Експерти зазначають, що на імплозію вказують і об’єми поля уламків корабля. Якщо версія про вибух усередині судна підтвердиться, це означатиме, що туристи загинули миттєво у день занурення.

Кілька днів тому повідомлялося про те, що на місці пошуку "Титана" зафіксували звуки схожі на стук. Однак берегова охорона США зазначає, що немає очевидного зв'язку між ними та вибухом.

"Це був катастрофічний вибух судна, який створив би там значний широкосмуговий звук, який би вловили гідроакустичні буї", – сказав контрадмірал Джон Могер, командувач Першого округу берегової охорони.

За словами Могера, під час пошуку пристрої для прослуховування не зафіксували жодних ознак катастрофічного збою чи несправності, яка призвела до загибелі пасажирів підводного судна.

Тобто, у відомстві не припускають того, що пришвидшення пошукової операції могло врятувати життя людей.

Робототехніка на морському дні продовжить збирати докази катастрофи.

Режисер відомого фільму "Титанік" Джеймс Кемерон, який здійснив 33 занурення до уламків, говорить, що звістка про загибель "Титана" не стала для нього несподіваною.

"Єдиним сценарієм, який міг би пояснити зникнення судна, був вибух", – сказав він.

За його словами, шукати зниклих пасажирів кілька днів було помилкою, вшановувати пам'ять загиблих членів екіпажу треба було вже у понеділок 19 червня.

Чи зможуть підняти уламки "Титана"

Капітан Марк Мартін, спеціаліст із порятунку та пілот глибоководного занурення заявив, що, ймовірно, зможе підняти уламки підводного апарату "Титан".

Для операції буде потрібен обладнаний корабель та кран з дротом, який може досягати глибини 4000 метрів.

Фото з експедиції на "Титанік" у грудні 2021 року. Фото: OceanGate

За словами капітана, евакуаційним бригадам також знадобиться один або два дистанційно керовані транспортні засоби ROVs, які вже зіграли ключову роль у пошуку слідів Титану.

ROVs працюватимуть разом з краном, щоб зачерпнути шматки субмарини у великі "кошики" або прикріпити шматки до ременів крана, який підніме їх на поверхню.

Наскільки безпечним був "Титан"



У 2018 році експерти висловлювали занепокоєння щодо безпеки підводного судна "Титан". Субмарина вперше здійснила морське занурення на глибину 4000 метрів у грудні 2018 року, а в 2021-му вперше занурилася на місце, де знаходиться "Титанік".

"Титан". Фото: OceanGate

Утім, деякі галузеві експерти та співробітник-інформатор були стурбовані його безпекою. Зокрема, власник OceanGate вирішив відмовитися від сертифікації судна незалежними експертами. Йдеться про Американське бюро судноплавства, провідного класифікатора підводних апаратів, або європейську групу DNV із забезпечення якості та управління ризиками, яка встановлює стандарти безпеки конструкції підводних апаратів.

За словами Конена, OceanGate повідомляв пасажирів, що "Титан" - експериментальне судно, яке не було схвалено чи сертифіковано жодним регулюючим органом.

Чим небезпечна подорож до решток "Титаніка"

Зникнення підводного корабля "Титан" під час візиту до уламків "Титаніка" викликало питання про те, які ризики пов'язані з такою експедицією на глибину. Восени 1911 року величезна брила льоду відкололася від льодовика на південному заході величезного крижаного щита Гренландії.

Протягом наступних місяців він повільно дрейфував на південь, поступово танучи під впливом океанських течій і вітру.14 квітня 1912 року, айсберг завдовжки 125 метрів зіткнувся з пасажирським кораблем "Титанік". Менш ніж за три години корабель затонув. Загинули понад 1,5 тис. пасажирів і членів екіпажу.

Затонулий "Титанік". Фото: gettyimages

Наразі затонулий корабель лежить приблизно на глибині 3,8 км під хвилями. Його уламки приваблюють туристів та дослідників. Однак ця подорож може бути небезпечною.

Глибокий океан дуже темний. Сонячне світло дуже швидко поглинається водою і не може проникати набагато глибше приблизно 1000 м від поверхні.

Учасники експедицій до місця аварії описували спуск до уламків протягом понад двох годин у повній темряві. І лише потім дно океану раптово освітлюється вогнями підводного апарату.

Оскільки лінія видимості обмежена кількома метрами, освітленими бортовими вогнями підводного апарату розміром з вантажівку, навігація на такій глибині є складним завданням, тому дезорієнтуватися легко на морському дні.

Пасажири попередніх подорожей до "Титаніка" з OceanGate описували, як важко знайти дорогу, досягнувши дна океану.

Майк Райс, сценарист телевізійних комедій, який працював над "Сімпсонами" та брав участь у подорожі до "Титаніка" минулого року, сказав:

"Коли ти торкаєшся дна, ти насправді не знаєш, де ти. Наосліп на дні океану, знаючи, що "Титанік" десь там, але там така непроглядна темрява, що ми витратили 90 хвилин на його пошуки".

За понад 100 років на морському дні уламки "Титанік" поступово розкладається.Фото: gettyimages

Також чим глибше об'єкт занурюється в океан, тим більшим стає навколо нього тиск води.

"Це приблизно у 200 разів перевищує тиск в автомобільній шині", – сказав Роберт Блазіак, дослідник океану при Стокгольмському університеті.

На рух підводного човна також впливають донні течії, які хоча й не такі сильні, як на поверхні, однак можуть передбачати рух великої кількості води.

До того ж багато експертів очікують, що наслідки цих течій зрештою поховають уламки "Титаніка" в осадах.

За понад 100 років на морському дні уламки "Титанік" поступово розкладаються передусім через корозію.