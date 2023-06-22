Дружина капітана зниклого підводного човна є нащадком подружжя з "Титаніка"

Капітан підводного човна "Титан", яке зникло на шляху до уламків "Титаніка", одружений на правнучці найбагатшого пасажира затонулого лайнера.

Про це повідомили у The New York Times.

За їхньою інформацією, на борту "Титана" є Стоктон Раш – директор OceanGate фірми, яка організовувала це занурення до уламків "Титаніка".

Він одружений на Венді Раш, яка є нащадком двох пасажирів першого класу лайнера. Вони загинули на "Титаніку" під час катастрофи у 1912 році.

Ісідор та Іда Штраус, фото: The New York Times.

Ісідор та Іда Штраус були найбагатшими пасажирами на лайнері. Містер Штраус, 1845 року народження, був співвласником універмагу Macy's – однієї з найбільших та найстаріших мереж роздрібної торгівлі у США.

"Ті, хто пережив катастрофу, згадували, як бачили, як Ісідор Штраус відмовився від місця в рятувальній шлюпці, коли жінки та діти все ще чекали, щоб втекти з лайнера, що тоне.

Іда Штраус, його 40-річна дружина, заявила, що не залишить свого чоловіка. Їх двох бачили, стоячи під руку на палубі "Титаніка", коли корабель тонув", – повідомляє The New York Times.

Згодом їхню трагічну історію кохання епізодично згадають в однойменному фільмі. Режисер Джеймс Кемерон показав кадр старшої пари, яка обіймається в ліжку, коли вода підіймається навколо їхньої каюти.

Кадр з кінофільму "Титанік"

З архівів The New York Times відомо, що тіло Ісидора Штрауса знайшли в морі приблизно через 2 тижні після затоплення лайнера. Останків його дружини так і не знайшли.

Джоан Адлер, виконавча директорка Історичного товариства Штрауса, розповіла, що Венді Раш походить від однієї з доньок Штраусів, Мінні, яка вийшла заміж за доктора Річарда Вейла в 1905 році. Їхній син, Річард Вейл-молодший, пізніше став президентом Macy's New York. А його син, доктор Річард Вейл III, є батьком Венді Раш.

На сторінці Венді Раш в LinkedIn вказано, що за останні 2 роки вона тричі брала участь в експедиціях до уламків "Титаніка". Наразі вона виконує функції директора з комунікацій компанії OceanGate і давно є членом правління благодійного фонду компанії.

Нагадаємо, підводний човен "Титан" американської компанії OceanGate Expeditions втратив зв’язок зі своїм надводним судном 18 червня вранці.

Це сталось приблизно через 1 годину 45 хвилин після занурення. Екскурсія до уламків "Титаніка" мала тривати 2 години.

На борту мінікорабля був запас кисню, розрахований на 96 годин. Однак, ймовірно, він уже міг закінчитися. Тому чи вдасться знайти пасажирів живими – невідомо.

Ввечері 19 червня ірландський дослідник Рорі Голден, який перебуває на зниклому судні, вийшов на зв'язок у соцмережах. Він повідомив, що він в порядку і разом з іншими членами екіпажу чекає на порятунок.