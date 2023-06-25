У Маріуполі окупанти перевіряють підлітків на "лояльність до України" – Центр нацспротиву

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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25 червня 2023

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали перевіряти українських дітей на "лояльність до України".

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Місцевих підлітків зупиняють на блок-постах, після чого в них перевіряють телефони та наявність паспорта РФ, який згідно з російським законодавством отримують з 14 років. 

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Після перевірки на причетність до партизанського руху, з дітьми проводять "профілактичні бесіди" на яких вимагають повідомляти про "ненадійних товаришів".

Фото: rospoint.ukr.net/Depositphotos

"У місті спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжуються практика викрадення мешканців", – зазначають в Центрі нацспротиву. 

Нагадаємо, окупанти вбили двох неповнолітніх українських партизанів у Бердянську.

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