Обіцяв пригнати авто: псевдоволонтер обікрав військових на 50 тисяч гривень

Псевдоволонтер обманув бійців, представившись працівником благодійного фонду "Тихо".

Шахрай взяв кошти у бійців на передовій на авто, але зник 3 місяці тому, повідомляють в благодійному фонді.

Засновник фонду Андрій Лиман розповів, що шахрай назвався Андрієм. Остання активність акаунтів псевдоволонтера була у Яворові Львівської області.

"Ні я, ні жоден з моїх волонтерів з воїнами 54 бригади не знайомі. Працівники Служби безпеки, до яких звернулись – наші добрі друзі. Нам повідомили, що обличчя того шахрая не співпадає з жодним з наших волонтерів", – розповідає засновник благодійного фонду.

Андрій Лиман також заявив, що усі волонтерські посвідчення замінять. Вже розпочали процес ануляції старих документів.

Нові ж обов'язково міститимуть NFC-чип, який міститиме вичерпну інформацію про діяльність волонтера.

"Усі волонтерські посвідчення, які видані до сьогодні, що не були продовжені додатковою угодою між фондом та волонтером, вважаються недійсними", – зазначає засновник фонду.

Нині у фонді також збирають гроші на тепловізійний приціл для 5 бригади 3 батальйону Нацгвардії України. Бійці стоять буквально у 50 метрах від росіян і потребують допомоги.

Нагадаємо, благодійний фонд "Тихо" розпочав свою діяльність 26 лютого 2022 року. Вони займаються купівлею та ремонтом авто на передовій, купують їжу та ліки для бійців, а також обладнання для військових шпиталів.