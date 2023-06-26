Обіцяв пригнати авто: псевдоволонтер обікрав військових на 50 тисяч гривень

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 червня 2023

Псевдоволонтер обманув бійців, представившись працівником благодійного фонду "Тихо".

Шахрай  взяв кошти у бійців на передовій на авто, але зник 3 місяці тому, повідомляють в благодійному фонді.

Засновник фонду Андрій Лиман розповів, що шахрай назвався Андрієм. Остання активність акаунтів псевдоволонтера була у Яворові Львівської області. 

"Ні я, ні жоден з моїх волонтерів з воїнами 54 бригади не знайомі. Працівники Служби безпеки, до яких звернулись – наші добрі друзі. Нам повідомили, що обличчя того шахрая не співпадає з жодним з наших волонтерів", – розповідає засновник благодійного фонду.

 Фото: ibogdan/Depositphotos

Андрій Лиман також заявив, що усі волонтерські посвідчення замінять. Вже розпочали процес ануляції старих документів.

Нові ж обов'язково міститимуть NFC-чип, який міститиме вичерпну інформацію про діяльність волонтера. 

"Усі волонтерські посвідчення, які видані до сьогодні, що не були продовжені додатковою угодою між фондом та волонтером, вважаються недійсними", – зазначає засновник фонду.

Нині у фонді також збирають гроші на тепловізійний приціл для 5 бригади 3 батальйону Нацгвардії України. Бійці стоять буквально у 50 метрах від росіян і потребують допомоги.

Нагадаємо, благодійний фонд "Тихо" розпочав свою діяльність 26 лютого 2022 року. Вони займаються купівлею та ремонтом авто на передовій, купують їжу та ліки для бійців, а також обладнання для військових шпиталів.

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